MJP Hall Ticket 2026: एमजेपी एडमिट कार्ड mjp.maharashtra.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

MJP Hall Ticket 2026: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) ने एमजेपी हॉल टिकट 2026 जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

MJP Hall Ticket 2026: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) ने एमजेपी हॉल टिकट 2026 जारी कर दिया है. जूनियर इंजीनियर (जेई) और ग्रुप ए से ग्रुप सी तक के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जाम सेंटर में एंट्री करने के लिए हॉल टिकट जरूरी है. एमजेपी की लिखित परीक्षा 28 फरवरी, 2 मार्च और 5 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी.

MJP Hall Ticket 2026 कैसे करें डाउनलोड?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एमजेपी जेई हॉल टिकट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं:

- महाराष्ट्र जनवादी गणराज्य (MJP) की ऑफिशियल भर्ती वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाएं और MJP Recruitment 2026 से संबंधित जानकारी देखें.

- Recruitment 2026 Exam Hall Ticket लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड एंटर करें.

- कैप्चा कोड भरें और Login पर क्लिक करें.

- आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सुरक्षित रख लें.

इस लिंक से डाउनलोड करें MJP Hall Ticket 2026

अधिकारियों ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे आखिरी समय में वेबसाइट पर भीड़भाड़ या तकनीकी खराबी से बचने के लिए अपने हॉल टिकट समय से पहले डाउनलोड कर लें. स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वे एग्जाम सेंटर पर हॉल टिकट, फोटो आईडी कार्ड और पासपोर्ट आकार की फोटो जैसे सभी अहम डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं. इससे उन्हें आखिरी समय की किसी भी तरह की परेशानी से बचने में मदद मिलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एमजेपी हॉल टिकट 2026 की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

