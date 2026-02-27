FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पुलिस और बम स्क्वायड स्कूल की जांच कर रहे, विवेक हाई स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने विवेक हाई स्कूल को खाली कराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Liquor Policy Scam: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

Delhi Liquor Policy Scam: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

MJP Hall Ticket 2026: एमजेपी एडमिट कार्ड mjp.maharashtra.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

MJP Hall Ticket 2026: एमजेपी एडमिट कार्ड mjp.maharashtra.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

UPSSSC Lekhpal Result 2026: UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार

होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार

Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number

मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

MJP Hall Ticket 2026: एमजेपी एडमिट कार्ड mjp.maharashtra.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

MJP Hall Ticket 2026: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) ने एमजेपी हॉल टिकट 2026 जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 27, 2026, 11:46 AM IST

MJP Hall Ticket 2026: एमजेपी एडमिट कार्ड mjp.maharashtra.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

MJP Hall Ticket 2026 (Image: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

MJP Hall Ticket 2026: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) ने एमजेपी हॉल टिकट 2026 जारी कर दिया है. जूनियर इंजीनियर (जेई) और ग्रुप ए से ग्रुप सी तक के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जाम सेंटर में एंट्री करने के लिए हॉल टिकट जरूरी है. एमजेपी की लिखित परीक्षा 28 फरवरी, 2 मार्च और 5 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी.

MJP Hall Ticket 2026 कैसे करें डाउनलोड?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एमजेपी जेई हॉल टिकट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं:
- महाराष्ट्र जनवादी गणराज्य (MJP) की ऑफिशियल भर्ती वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाएं और MJP Recruitment 2026 से संबंधित जानकारी देखें.
- Recruitment 2026 Exam Hall Ticket लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड एंटर करें.
- कैप्चा कोड भरें और Login पर क्लिक करें.
- आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सुरक्षित रख लें.

इस लिंक से डाउनलोड करें MJP Hall Ticket 2026

अधिकारियों ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे आखिरी समय में वेबसाइट पर भीड़भाड़ या तकनीकी खराबी से बचने के लिए अपने हॉल टिकट समय से पहले डाउनलोड कर लें. स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वे एग्जाम सेंटर पर हॉल टिकट, फोटो आईडी कार्ड और पासपोर्ट आकार की फोटो जैसे सभी अहम डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं. इससे उन्हें आखिरी समय की किसी भी तरह की परेशानी से बचने में मदद मिलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एमजेपी हॉल टिकट 2026 की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?
Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?
Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें
Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
Horoscope 26 February: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ramadan 2026: आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय
आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय
March Festival 2026: मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
MORE
Advertisement