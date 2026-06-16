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MHT CET Counselling 2026 का शेड्यूल जारी, जानें एडमिशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

MHT CET CAP Round 2026: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) ने सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट (CAP) काउंसलिंग 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है. यहां जानें काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या-क्या होगा?

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Jaya Pandey

Updated : Jun 16, 2026, 04:45 PM IST

MHT CET Counselling 2026 का शेड्यूल जारी, जानें एडमिशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

MHT CET CAP काउंसलिंग का शेड्यूल जारी. (Image: AI)

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  • MHT CET ने CAP काउंसलिंग के लिए जारी किया शेड्यूल
  • cetcell.mahacet.org पर जाकर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए करना होगा रजिस्टर
  • 16 जून से शुरू हो चुका है काउंसलिंक के लिए रजिस्ट्रेशन
  • पीडीएफ फाइल में अपलोड करने होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स

MHT CET CAP Round 2026: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) ने सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट (CAP) काउंसलिंग 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस काउंसलिंग के जरिए उम्मीदवारों को इंटीग्रेटेड बीएड-एमएड, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड), मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एमपीएड) और 3 साल के एलएलबी प्रोग्राम में एडमिशन पाने का मौका मिलेगा. जो उम्मीदवार योग्य हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर कैंडिडेट पोर्टल पर लॉगइन करके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं.

MHT CET CAP Round 2026: काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख क्या है?

ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, जो उम्मीदवार इंटीग्रेटेड बीएड-एमएड और एमएड कोर्स में एडमिशन पाना चाहते हैं, वे 16 जून से 6 जुलाई 2026 तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. वहीं, बीपीएड. एमपीएड और 3 साल के एलएलबी कोर्स में एडमिशन पाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 30 जून 2026 को खुलेगा. कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की दिक्कत से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समय से पूरी कर लें. 

MHT CET CAP Round 2026: काउंसलिंग में किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

एमएचटी सीईटी सीएपी काउंसलिंग 2026 के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. सेल ने साफ कर दिया है कि तस्वीर और साइन को छोड़कर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे जिनका साइज 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स में सफेद कागज पर नीली या काली स्याही से किए गया साइन, पासपोर्ट साइज की फोटो, एमएचटी सीईटी 2026 स्कोरकार्ड, एमएचटी सीईटी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, स्कूल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिग्री या कन्वोकेशन सर्टिफिकेट, पहले और दूसरे साल की पोस्टग्रेजुएशन की मार्कशीट (अगर लागू हो) जैसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपलोड किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में स्पष्ट हों. अस्पष्ट डॉक्यूमेंट्स वाले एप्लीकेशन पर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विचार नहीं किया जाएगा. 

MHT CET CAP Round 2026: काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या-क्या होगा?

MHT CET काउंसलिंग की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू होगी. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट अलॉटमेंट और फिर उम्मीदवारों को अलॉटेड सीट के लिए फाइनल रिपोर्ट करना होगा. 

महाराष्ट्र सीईटी सेल, CAP सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट अलग से जारी करेगा. जिन उम्मीदवारों को अलॉटमेंट प्रोसेस के जरिए सीट मिलेगी, उन्हें तय समयसीमा के दौरान अलॉटेड सीट को स्वीकार करना और एडमिशन के जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा. सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा.

महाराष्ट्र CET सेल ने 27 मई को 3 साल के एलएलबी, बीपीएड और एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है. जिन उम्मीदवारों ने इसे क्वॉलिफाई किया है, वे CAP काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन लेने के पात्र हैं. 

यहां क्लिक कर पढ़ें काउंसलिंग शेड्यूल

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