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MHT CET 2nd Attempt Result 2026: एमएचटी सीईटी PCB सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आउट, जानें सीट अलॉटमेंट तक की सारी प्रक्रिया

एमएचटी सीईटी PCB सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आउट, जानें सीट अलॉटमेंट तक की सारी प्रक्रिया

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MHT CET 2nd Attempt Result 2026: एमएचटी सीईटी PCB सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आउट, जानें सीट अलॉटमेंट तक की सारी प्रक्रिया

MHT CET 2nd Attempt Result 2026: महाराष्ट्र के स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने MHT CET 2026 की PCB यानी फिजिक्स केमेस्ट्री और बायोलॉजी ग्रुप की परीक्षा के सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है, जानें अब आगे की प्रक्रिया क्या है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 18, 2026, 12:42 PM IST

MHT CET 2nd Attempt Result 2026: एमएचटी सीईटी PCB सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आउट, जानें सीट अलॉटमेंट तक की सारी प्रक्रिया

MHT CET 2nd Attempt Result 2026 पीसीबी ग्रुप जारी. (Image: Official Website Screengrab)

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  • महाराष्ट्र CET पीसीबी ग्रुप सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट जारी
  • 10 और 11 मई को हुआ था यह एंट्रेंस एग्जाम
  • अब कैंडिडेट्स सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस में लेंगे हिस्सा
  • 9 जून को जारी हुआ था पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट

MHT CET 2nd Attempt Result 2026: महाराष्ट्र के स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने MHT CET 2026 की PCB यानी फिजिक्स केमेस्ट्री और बायोलॉजी ग्रुप की परीक्षा के सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 10 और 11 मई को हुए इस एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. 

MHT CET 2nd Attempt Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना पीसीबी ग्रुप का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर CET Cell PCB 2nd attempt examination result, 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- यहां अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.
- इसके बाद आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

स्कोरकार्ड चेक करने का डायरेक्ट लिंक

MHT CET पीसीबी ग्रुप के स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, उम्मीदवार को मिले नंबर, मेरिट रैंक और परसेंटाइल स्कोर शामिल होगा.

MHT CET 2nd Attempt Result 2026: एग्जाम पैटर्न क्या है? 

MHT CET पीसीबी ग्रुप की परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी. इसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 200 नंबरों के थे. इसमें फिजिक्स और केमेस्ट्री से 50 सवाल और बायोलॉजी से 100 सवाल पूछे गए थे. इस परीक्षा के लिए 3 घंटे की समयावधि निर्धारित थी. इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी और हर सही सवाल के लिए उम्मीदवारों को 1 नंबर दिए गए. 

MHT CET 2nd Attempt Result 2026: रिजल्ट के बाद अब आगे क्या?

महाराष्ट्र CET का रिजल्ट जारी होने के बाद अब पात्र उम्मीदवार सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) में भाग लेने के योग्य हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और इसके लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर उम्मीदवार अपने कॉलेज की प्राथमिकता भरते हैं. एक बार उम्मीदवार को उसका पसंदीदा कॉलेज मिलने के बाद, फीस पेमेंट करके सीट कंफर्म करनी होती है. काउंसलिंग की यह प्रक्रिया कई राउंड में आयोजित की जाती है. 

इससे पहले MHT CET सेल ने 9 जून को पीसीबी ग्रुप के पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट जारी किया था. इसमें कुल 11 उम्मीदवारों को परफेंट 100 परसेंटाइल मिली थी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है. 

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