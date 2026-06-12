MHT CET 2026: स्कोरकार्ड हाथ में, अब एडमिशन की तैयारी! यहां समझ लें काउंसलिंग का पूरा रोडमैप

MHT CET 2026: महाराष्ट्र CET सेल ने कई प्रोफेशनल कोर्स जैसे हॉस्पिटेलिटी, मैनेजमेंट और नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए MHT CET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. यहां समझिए काउंसलिंग प्रक्रिया का सारा गुणा-गणित...

महाराष्ट्र CET सेल ने जारी किया कई प्रोफेशनल कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट

मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवार अब काउंसलिंग प्रक्रिया में लेंगे भाग

काउंसलिंग राउंड में रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक होगा

उम्मीदवारों का प्रदर्शन सुधारने के लिए उन्हें मिलता है दो अटेम्प्ट



MHT CET 2026: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल (CET) ने कई प्रोफेशनल कोर्स जैसे हॉस्पिटेलिटी, मैनेजमेंट और नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए MHT CET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स BHMCT, BCA, BBA, BMS, BBM, MH-DPN/PHN और B.Sc में एडमिशन पाने के लिए इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. CET सेल के मुताबिक, एंट्रेंस एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई गई है और इसमें योग्य उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है. जिन उम्मीदवारों के नाम इस मेरिट लिस्ट में हैं, सिर्फ उन्हें ही आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा.

MHT CET 2026: कब से शुरू होगी काउंसलिंग?

जिन कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में है, वे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रोसेस में भाग लेने के पात्र हैं. इस स्टेज पर स्टूडेंट्स को अपने पसंदीदा कॉ़लेज और कोर्स को सिलेक्ट करना होगा. स्टेट CET सेल अब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) शुरू करेगा. इसमें काउंसलिंग का मल्टीपल राउंड आयोजित होगा. मेरिट रैंक, रिजर्वेशन कैटिगरी और सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा.

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MHT CET 2026: काउंसलिंग राउंड की पूरी प्रक्रिया क्या है?

CAP काउंसलिंग की प्रक्रिया में कई स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे-

1. CAP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

MHT CET 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब CET सेल कुछ ही दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव करेगा. यहां जाकर स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा और काउंसलिंग की फीस सबमिट करनी होगी. जनरल कैटिगरी के लिए काउंसलिंग फीस 1,000 रुपये और रिजर्व्ड कैटिगरी के किए काउंसलिंग फीस 8,00 रुपये है. इसके अलावा जब कैंडिडेट को सीट अलॉट की जाएगी तो उसे 2,000 रुपये का नॉन रिफंडेबल सीट एक्सेप्टेंस फीस भी भरना होगा.

2. डॉक्यूमेंट अपलोड करना और उसका वेरिफिकेशन

काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं/12वीं की मार्कशीट, MHT CET स्कोरकार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. इसके बाद आपको नजदीकी सुविधा केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ सकता है.

3. प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट

वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद CET सेल स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट जारी करेगा. इस लिस्ट में आप अपनी मेरिट रैंक और कैटिगरी चेक कर सकते हैं. अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो कैंडिडेट्स इसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

4. चॉइस फिलिंग

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरना होगा. इसमें आप अपनी रैंक के मुताबिक अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स का प्रिफरेंस भर सकेंगे.

5. सीट अलॉटमेंट और कॉलेज में रिपोर्टिंग

स्टूडेंट्स के भरे हुए प्रिफरेंस और मेरिट के आधार पर CAP राउंड 1, 2 और 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा. अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उस कॉलेज में जाकर अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करके एडमिशन प्रोसेस पूरा करना होगा.





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MHT CET 2026 में दो अटेम्प्ट का माजरा क्या है?

MHT CET 2026 परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की गई थीं. पीसीएम ग्रुप की परीक्षा 11 से 20 अप्रैल तक और पीसीबी ग्रुप की परीक्षा 21 से 26 अप्रैल तक चली थी. एमएचटी सीईटी की परीक्षा जेईई मेन्स की तरह ही साल में दो बार आयोजित की जाती है. इससे स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का मौका मिलता है. MHT CET के फर्स्ट अटेम्प्ट की परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाती है जबकि इसके सेकेंड अटेम्प्ट की परीक्षा मई में आयोजित की जाती है. दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें आपका परसेंटाइल ज्यादा होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया में उसी स्कोर को गिना जाता है. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट से संतुष्ट हैं तो आपको दूसरा अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है.



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