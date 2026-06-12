FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
हादसे की जमीन पर विकास की नई कहानी, Air India 171 क्रैश साइट पर बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल हब, जानें क्या-क्या होगा खास

हादसे की जमीन पर विकास की नई कहानी, Air India 171 क्रैश साइट पर बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल हब, जानें क्या-क्या होगा खास

'Welcome To The Jungle' से पहले अक्षय-रवीना की 5 फिल्में: इन मूवीज में थी जबरदस्त केमिस्ट्री, आखिरी वाली है आइकॉनिक

'Welcome To The Jungle' से पहले अक्षय-रवीना की 5 फिल्में: इन मूवीज में थी जबरदस्त केमिस्ट्री, आखिरी वाली है आइकॉनिक

REET Mains Result 2026: रीट मेन्स क्वॉलिफाइड? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जॉइनिंग तक का पूरा प्रोसेस समझिए

REET Mains Result 2026: रीट मेन्स क्वॉलिफाइड? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जॉइनिंग तक का पूरा प्रोसेस समझिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा

भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा

IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार

E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

MHT CET 2026: स्कोरकार्ड हाथ में, अब एडमिशन की तैयारी! यहां समझ लें काउंसलिंग का पूरा रोडमैप

MHT CET 2026: महाराष्ट्र CET सेल ने कई प्रोफेशनल कोर्स जैसे हॉस्पिटेलिटी, मैनेजमेंट और नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए MHT CET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. यहां समझिए काउंसलिंग प्रक्रिया का सारा गुणा-गणित...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 12, 2026, 11:49 AM IST

MHT CET 2026: स्कोरकार्ड हाथ में, अब एडमिशन की तैयारी! यहां समझ लें काउंसलिंग का पूरा रोडमैप

MHT CET 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया समझिए. (Image: AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • महाराष्ट्र CET सेल ने जारी किया कई प्रोफेशनल कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट
  • मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवार अब काउंसलिंग प्रक्रिया में लेंगे भाग
  • काउंसलिंग राउंड में रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक होगा
  • उम्मीदवारों का प्रदर्शन सुधारने के लिए उन्हें मिलता है दो अटेम्प्ट


MHT CET 2026: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल (CET) ने कई प्रोफेशनल कोर्स जैसे हॉस्पिटेलिटी, मैनेजमेंट और नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए MHT CET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स BHMCT, BCA, BBA, BMS, BBM, MH-DPN/PHN और B.Sc में एडमिशन पाने के लिए इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. CET सेल के मुताबिक, एंट्रेंस एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई गई है और इसमें योग्य उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है. जिन उम्मीदवारों के नाम इस मेरिट लिस्ट में हैं, सिर्फ उन्हें ही आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा.

MHT CET 2026: कब से शुरू होगी काउंसलिंग?

जिन कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में है, वे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रोसेस में भाग लेने के पात्र हैं.  इस स्टेज पर स्टूडेंट्स को अपने पसंदीदा कॉ़लेज और कोर्स को सिलेक्ट करना होगा. स्टेट CET सेल अब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) शुरू करेगा. इसमें काउंसलिंग का मल्टीपल राउंड आयोजित होगा. मेरिट रैंक, रिजर्वेशन कैटिगरी और सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें- विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेना कितना सही? लंदन से मास्टर्स कर चुकी लड़की ने बताया एक्सपीरियंस

MHT CET 2026: काउंसलिंग राउंड की पूरी प्रक्रिया क्या है?

CAP काउंसलिंग की प्रक्रिया में कई स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे-
1. CAP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
MHT CET 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब CET सेल कुछ ही दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव करेगा. यहां जाकर स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा और काउंसलिंग की फीस सबमिट करनी होगी. जनरल कैटिगरी के लिए काउंसलिंग फीस 1,000 रुपये और रिजर्व्ड कैटिगरी के किए काउंसलिंग फीस 8,00 रुपये है. इसके अलावा जब कैंडिडेट को सीट अलॉट की जाएगी तो उसे 2,000 रुपये का नॉन रिफंडेबल सीट एक्सेप्टेंस फीस भी भरना होगा. 

2. डॉक्यूमेंट अपलोड करना और उसका वेरिफिकेशन
काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं/12वीं की मार्कशीट, MHT CET स्कोरकार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. इसके बाद आपको नजदीकी सुविधा केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ सकता है. 

3. प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट
वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद CET सेल स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट जारी करेगा. इस लिस्ट में आप अपनी मेरिट रैंक और कैटिगरी चेक कर सकते हैं. अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो कैंडिडेट्स इसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

4. चॉइस फिलिंग
मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरना होगा. इसमें आप अपनी रैंक के मुताबिक अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स का प्रिफरेंस भर सकेंगे.

5. सीट अलॉटमेंट और कॉलेज में रिपोर्टिंग
स्टूडेंट्स के भरे हुए प्रिफरेंस और मेरिट के आधार पर CAP राउंड 1, 2 और 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा. अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उस कॉलेज में जाकर अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करके एडमिशन प्रोसेस पूरा करना होगा.

MHT CET Counselling

यह भी पढ़ें- 75% नंबर वाले नियम में राहत! IIT रुड़की ने 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खोले एडमिशन के दरवाजे

MHT CET 2026 में दो अटेम्प्ट का माजरा क्या है?

MHT CET 2026 परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की गई थीं. पीसीएम ग्रुप की परीक्षा 11 से 20 अप्रैल तक और पीसीबी ग्रुप की परीक्षा 21 से 26 अप्रैल तक चली थी. एमएचटी सीईटी की परीक्षा जेईई मेन्स की तरह ही साल में दो बार आयोजित की जाती है. इससे स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का मौका मिलता है. MHT CET के फर्स्ट अटेम्प्ट की परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाती है जबकि इसके सेकेंड अटेम्प्ट की परीक्षा मई में आयोजित की जाती है. दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें आपका परसेंटाइल ज्यादा होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया में उसी स्कोर को गिना जाता है. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट से संतुष्ट हैं तो आपको दूसरा अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा
भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा
IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने
IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने
E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार
E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार
FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब
FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement