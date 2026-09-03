चिड़िया उड़ी, फल बदला और बच्चे सीख गए गिनती... बिहार की सबसे अनोखी टीचर से मिलिए, शिक्षक दिवस पर मिलेगा सम्मान

बिहार के प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका निकिता भारती के बच्चों को पढ़ाने का अनोखा अंदाज खूब चर्चा में रहता है. वह गीत-संगीत, खेल और डांस के जरिए बच्चों को कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा देती हैं. अब उन्हें शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा...

शिक्षक अपने इनोवेटिव तरीकों से समाज को नई दिशा दे सकते हैं और अपनी अलग पहचान भी बना सकते हैं. बिहार के नवादा जिले के शाहपुर प्राइमरी स्कूल की प्रधान शिक्षिका निकिता भारती इस बात की मिसाल हैं. बच्चों को पढ़ाने का उनका अनोखा अंदाज खूब चर्चा में रहता है. वह गीत-संगीत, खेल और डांस के जरिए बच्चों को कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा देती हैं.

अब उनकी इस मेहनत और इनोवेशन को पहचान मिल गई है. बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना है. शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को पटना में उन्हें सम्मानित किया जाएगा.

बच्चों को सिखाने के लिए इनोवेटिव तरीके का इस्तेमाल करती हैं निकिता

निकिता भारती ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शुरुआत में जब वह पुराने तरीके से पढ़ाती थीं तो बच्चों की पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखती थी. लेकिन जैसे ही उन्होंने गेम और म्यूजिक का सहारा लेना शुरू किया, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा. ये बदलाव देखकर अब उन्होंने अपने हर पाठ को इसी तरीके से पढ़ाने का फैसला लिया.

उनकी क्लास में बच्चे गाना गाते और एक्टिंग करते हुए गणित सीखते हैं. उनके एक गाने में 'दस चिड़िया खाती थीं अनार... एक चिड़िया उड़ गई... बाकी बच गईं नौ' जैसे-जैसे एक-एक चिड़िया उड़ती जाती है, वैसे-वैसे संख्या घटती जाती है. साथ ही गाने में फल का नाम भी बदलता जाता है. इस तरीके से बच्चों की गिनती तो मजबूत होती ही है, साथ ही उन्हें अलग-अलग फलों के नाम भी याद होते जाते हैं. चिड़िया और फल वाला यह गाना सिर्फ एक उदाहरण है, निकिता दूसरे इनोवेटिव तरीकों से भी बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखती हैं.

खुद तैयार करती हैं टीचिंग लर्निंग मैटेरियल

इसके अलावा निकिता खुद अलग-अलग टीचिंग लर्निंग मैटेरियल तैयार करती हैं, जिससे कठिन विषयों को सरल और रोचक बनाया जा सके. उनकी कोशिश यही रहती है कि बच्चे सिर्फ पाठ सुनें ही नहीं, बल्कि एक्टिविटी का हिस्सा बनकर उसे लंबे समय तक याद भी रख सकें. पढ़ाई के अलावा निकिता इन्हीं एक्टिविटी का इस्तेमाल बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा की जानकारी देने के लिए भी करती हैं.

वह बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में आसान तरीके से समझाती हैं जिससे उन्हें यह पता चले कि कौन सा टच सामान्य है और कौन सा असहज करने वाला. अगर कभी कोई बच्चा किसी अनसेफ स्थिति में फंसे तो उसे किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

कौन हैं निकिता भारती?

निकिता भारती नवादा के मिर्जापुर की रहने वाली हैं. उनकी माता मंजू कुमारी खुद एक शिक्षिका हैं, जबकि पिता अमरेंद्र नारायण वर्मा अपना व्यवसाय चलाते हैं. उनके पति सुमन ग्रे भी शिक्षक हैं. निकिता ने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी. साल 2025 तक उन्होंने नवादा के नगर मध्य विद्यालय में पढ़ाया. इसके बाद 2025 से उन्होंने शाहपुर नहर के प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षिका की जिम्मेदारी संभाली.

सीमित संसाधनों के बावजूद निकिता स्कूल में बेहतर पढ़ाई का माहौल बनाने में जुटी रहती हैं और वहां के बुनियादी ढांचे को सुधारने की भी लगातार कोशिश करती हैं. स्कूल की अपनी बिल्डिंग बनाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा. अब शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए उन्हें बिहार सरकार ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना है.

इस बार बिहार के सभी 38 जिलों से एक-एक शिक्षक का चयन किया गया है. निकिता भारती की कहानी यह सिखाती है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, अगर आपके अंदर कुछ नया और अलग करने का जज्बा है, तो सीमित संसाधन भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता. उनकी यह कहानी दूसरे शिक्षकों के लिए भी मिसाल है.