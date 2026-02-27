FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएजुकेशन

एजुकेशन

MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीए-बीएससी का रिजल्ट, mdu.ac.in से ऐसे करें चेक

MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU जिसे पहले रोहतक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, ने कई कोर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार नीचे बताए गए लिंक से फटाफट अपना स्कोर चेक कर सकते हैं...

Jaya Pandey

Updated : Feb 27, 2026, 06:20 PM IST

MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU ने कई कोर्स का रिजल्ट जारी कर दिया. यूनिवर्सिटी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स), बीएससी बायोटेक, बीटेक सेमेस्टर, बीएससी पास, ऑनर्स और री-अपीयर के रिजल्ट जारी किए हैं. इससे पहले ही बीएड, बीसीए, पीएचडी कोर्सवर्क, पीजी डिप्लोमा और दूसरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नतीजे जारी किए जा चुके हैं. इन परीक्षाओं में शामिल हुए स्टूडेंट्स अब ऑफिशियल वेबसाइट mdu.ac.in पर ऑनलाइन अपना स्कोर चेक कर सकते हैं.

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की जरूरत होगी. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन और पीएचडी लेवल की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. 

एमडीयू 2025 का रिजल्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जारी हो चुका है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे भ्रम या फर्जी लिंक से बचने के लिए केवल ऑथराइज्ड वेबसाइट पर ही जाएं. रिजल्ट की पीडीएफ फाइल में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और उम्मीदवारों की योग्यता स्थिति दी गई है. यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि रिजल्ट देखते समय वे अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तैयार रखें.

MDU Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से एमडीयू रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
1: यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट mdu.ac.in पर जाएं.
2: Examinations पर क्लिक करें और फिर रिजल्ट चुनें.
3: दिए गए रिजल्टों की लिस्ट में से आपने जिस कोर्स का एग्जाम दिया है, उसे सिलेक्ट करें. 
4: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करें और Proceed Now के विकल्प पर क्लिक करें.
5: आपका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
चरण 6 : स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से एमडीयू रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को एमडीयू रिजल्ट की पूरी जानकारी पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.

