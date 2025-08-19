Add DNA as a Preferred Source
PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट

PCB ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, बाबर-रिजवान का डिमोशन; ग्रेड-ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं

Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर

कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?

Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी

Asia Cup 2025 के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, RCB के इस खिलाड़ी को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

आ गया ChatGPT का भी बाप, यूज करने के लिए करना होगा बस ये एक काम; यहां देखें पूरी डिटेल्स

बना दिया रिकॉर्ड! 4 दिन में बिक गए 5 लाख से ज्यादा FasTAG Annual Pass, NHAI ने दिया अपडेट

MDSU Result 2025: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के BA पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, mdsuexam.org पर ऐसे करें चेक

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख

MDSU Result 2025: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के BA पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, mdsuexam.org पर ऐसे करें चेक

राजस्थान के अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी MDSU ने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स यानी बीए के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

जया पाण्डेय

Updated : Aug 19, 2025, 01:22 PM IST

MDSU Result 2025: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के BA पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, mdsuexam.org पर ऐसे करें चेक

MDSU Result 2025

MDSU Result 2025: राजस्थान के अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी MDSU ने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स यानी बीए के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में 25 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे और वे अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. यह रिजल्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल mdsuexam.org पर ऑनलाइन जारी किया गया है. 

बीए सेमेस्टर- I परीक्षा दिसंबर 2024 सत्र में 11 दिसंबर 2024 और 26 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थी. उम्मीदवार अब अपने स्कोरकार्ड तक पहुंचने और डाउनलोड करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगइन कर सकते हैं.

MDSU Result 2025: कैसे चेक करें BA पहले सेमेस्टर का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स अपना बीए पहले सेमेस्टर का रिजल्ट चेक करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट mdsuexam.org पर जाएं.
- होमपेज पर NEP (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) कक्षाओं के लिए पैनल ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
- अब स्टूडेंट पैनल सेक्शन में जाएं और यूजर नेम और पासवर्ड जैसे जरूरी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.
- आपका बीए पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

MDSU BA 1st Semester Result 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड पर दिए गए डिटेल्स को सावधानीपूर्वक चेक कर लें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में उन्हें तुरंत यूनिवर्सिटी के परीक्षा अधिकारियों से संपर्क कर उसमें सुधार करवा लें. 

