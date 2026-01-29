FacebookTwitterYoutubeInstagram
Home

एजुकेशन

MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की तारीख बढ़ी, जानें डिटेल्स

MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: MCC ने NEET पीजी काउंसलिंग 2025 के तीसरे राउंड का विकल्प भरने की समय सीमा आगे बढ़ा दी है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 29, 2026, 05:20 PM IST

MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की तारीख बढ़ी, जानें डिटेल्स

NEET PG 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET पीजी काउंसलिंग 2025 के तीसरे राउंड का विकल्प भरने की समय सीमा आगे बढ़ा दी है. इससे उम्मीदवारों को भारत में पीजी कोर्स की मेडिकल सीटों में अपने विकल्प भरने या बदलने के लिए अधिक समय मिल गया है. पात्र उम्मीदवार एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

हालांकि एमसीसी ने अभी तक नई आखिरी तारीख की घोषणा नहीं की है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपना चयन प्रक्रिया पूरी करें और अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें. तीसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सीट मैट्रिक्स को अपडेट किया गया है. समय सीमा बढ़ाने के साथ-साथ, एमसीसी ने तीसरे दौर के लिए सीटों की लिस्ट को भी रिवाइज किया है. कई मेडिकल संस्थानों ने नई सीटें जोड़ी हैं जबकि कुछ ने पहले से उपलब्ध सीटों को वापस ले लिया है. ऑफिशियल नोटिस के अनुसार सीट आवंटन शुरू होने से पहले तीसरे राउंड की लिस्ट से वापस ली जाने वाली सीटों को हटा दिया जाएगा. साथ ही जिन सीटों को जोड़ा जाना था, उन्हें पहले ही अपडेटेड मैट्रिक्स में शामिल कर लिया गया है. इससे उम्मीदवारों को अपने विकल्पों को भरते या उनमें फेरबदल करते समय नए उपलब्ध विकल्पों पर विचार करने का मौका मिलेगा.

सीट की नई लिस्ट एमसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उम्मीदवार मौजूदा और नई दोनों सीटों के लिए अपनी पसंद भरना शुरू कर सकते हैं. एमसीसी ने छात्रों से अंतिम सबमिशन से पहले नई मैट्रिक्स को चेक करने का अनुरोध किया है. तीसरे राउंड में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके एमसीसी वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और समयसीमा के अंदर अपनी पसंद भरनी होगी. अंतिम सबमिशन के बाद उम्मीदवारों को आखिर में किसी भी टेक्निकल समस्या से बचने के लिए अपनी पसंद को लॉक कर देना चाहिए.

MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए कैसे भरें विकल्प?

उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी पसंद के विकल्प भरना शुरू कर सकते हैं-
- एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर NEET PG लिंक पर क्लिक करें.
- अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन का विकल्प चुनें.
- अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंटर करें और सबमिट करें.
- अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की उपलब्धता के अनुसार जानकारी भरें.
- विकल्प जमा करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और सेव कर लें.

उम्मीदवार यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके NEET PG काउंसलिंग के लिए अपने विकल्प भर सकते हैं. https://mcc.admissions.nic.in/Counseling/Root/Home.aspx?enc=89xw0ctRCXfaXHy3CACizMGeESUPc92SoSpzB/gzd/wSY6DDua8cQKQ+HT29rjmu4znCkHRYT1SL3S0YANwInA==

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि फाइनल सबमिशन से पहले अपने चयन की दोबारा जांच कर लें क्योंकि विंडो बंद होने के बाद बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती. उम्मीदवार NEET PG काउंसलिंग 2026 से संबंधित ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

