मंदीप के भंडारी बने CBSE के नए चेयरमैन, OSM विवाद के बाद दो बार कब-कब बदले बॉस?

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सीबीएसई ने नए चेयरमैन मंदीप के भंडारी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जानें स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ऑनस्क्रीन विवाद के बाद अबतक कितने बार इसके बॉस बदले जा चुके हैं...
मंदीप के भंडारी को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है. वह 2001 बैच के AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग पर मचे बवाल के कई महीनों बाद हुई इस नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है. इस नियुक्ति से पहले लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे.
मंदीप के भंडारी AGMUT कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश आता हैं. उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करके सीधी भर्ती के जरिए सिविल सेवा में कदम रखा था.
सर्विस रिकॉर्ड्स के मुताबिक, उन्होंने प्रशासनिक सेवा में दो दशक से ज्यादा समय बिताया है और इस दौरान वह केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के कई अहम प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दीं. फिलहाल वह जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी, केंद्रीय मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डेवलेपमेंट कमिश्नर, एडिशिनल सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर काम किया है.
मंदीप के भंडारी ने मेडिकल की पढ़ाई की है. उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है. उनकी सर्विस प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से पढ़ाई की है. उनके प्रोफाइल में मेडिसिन और सर्जरी से जुड़ी क्वॉलिफिकेशन और ट्रेनिंग दर्ज है. खास बात यह है कि उन्होंने एमबीबीएस में गोल्ड मेडल भी जीता है.
साल 2026 में सीबीएसई के 12वीं की परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया था और पहली बार ऑन-स्क्रीन मार्किंग शुरू की गई थी. हालांकि, जब नतीजे आए तो स्टूडेंट्स और पैरेंट्स ने इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कॉपियों की मिक्सिंग होने से लेकर सही नंबर नहीं मिलने तक के आरोप लगाए थे. इसके बाद सीबीएसई ने कई बड़े कमद उठाए और तब से लेकर अब तक चेयरमैन पद पर दो बार बदलाव किए गए-
पहला बदलाव
2 जून 2026 को केंद्र सरकार ने तत्कालीन सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह को उनके पद से हटाकर कृषि और किसान कल्याण विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर ट्रांसफर कर दिया था. इसके बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांस सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया था.
दूसरा बदलाव
25 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत लोखंडे प्रशांत सीताराम की जगह 2001 बैच के AGMUT कैडर के सीनियर आईएएस मंदीप के भंडारी को सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है.
साल 2026 से पहले परीक्षक लाल पेन से 12वीं बोर्ड की कॉपियों की मार्किंग करते थे. लेकिन इस साल से ऑन-स्क्रीन मार्किंग के तहत कॉपियों के मूल्यांकन का तरीका बदला गया. सबसे पहले स्टूडेंट्स की कॉपियों को हाई-स्पीड स्कैनर्स के जरिए डिजिटल फाइल्स में बदला गया. इसके बाद परीक्षकों ने इवैल्यूएशन सेंटर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तरों को पढ़कर कॉपियों की मार्किंग की थी. स्टूडेंट्स के मार्क्स को जोड़ने और फाइनल डेटाबेस तैयार करने का काम सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से किया गया था.
सीबीएसई का कहना था कि इससे इवैल्यूएशन की प्रक्रिया तेज होगी और नंबरों को जोड़ने में गलतियां नहीं होंगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी. लेकिन 13 मई 2026 को जब नतीजे आए तो स्टूडेंट्स कम नंबर की शिकायत करने लगे. रि-इवैल्यूएशन के लिए जब कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपियां डाउनलोड की तो उसमें पन्ने गायब मिले और कई स्टूडेंट्स की कॉपियों के पन्ने तो धुंधले थे. कोएम्प्ट एजुटेक नाम की जिस कंपनी को मार्किंग का ठेका दिया गया था, उसपर भी सवाल उठे. वहीं, कुछ एथिकल हैकर्स और टेक एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग पोर्टल की सिक्योरिटी बेहद कमजोर थी.