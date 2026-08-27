UGC NET June 2026: कितने नंबर पर बनेगी बात? यूजीसी नेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की पर बड़ा अपडेट

UGC NET June 2026: एनटीए इस हफ्ते यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट जारी करेगा. इसकी जानकारी एजेंसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है, जानें इसमें पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए...

UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलटी टेस्ट (UGC NET) 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. एजेंसी ने कहा है कि कुल 84 विषयों के लिए फाइनल आंसर की और रिजल्ट इस हफ्ते ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे.

यूजीसी नेट के साथ-साथ एनटीए जॉइंट CSIR-UGC NET, ICAR AIEEA PhD और AICTE परीक्षाओं की फाइनल आंसर की भी इस हफ्ते जारी करेगा. एक बार फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे चेक कर पाएंगे.

📢 UGC-NET June 2026 Update



The Final answer keys and results for UGC-NET (84 Subjects), CSIR-NET and ⁠ICAR AIEEA (PG) & AICE (PhD) 2026 will be published on NTA’s website, this week.



Candidates are advised to rely only on official communications from NTA. #NTA — National Testing Agency (@NTA_Exams) August 26, 2026

UGC NET June 2026: कब हुआ था यूजीसी नेट एग्जाम?

यूजीसी नेट की परीक्षाएं 22 जून से 30 जून के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. हालांकि, एनटीए अपॉइंटमेंट कमिटी ने तीन विषयों के क्वेश्चन पेपर में कई खामियां पाई थीं, जिसके बाद इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए परीक्षाएं दोबारा आयोजित की जा रही हैं. पेपर में गलतियां फैक्चुअल, टाइपोग्राफिकल, ट्रांसलेशन और ग्रामर से जुड़ी थीं.

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इन तीनों विषयों की दोबारा होने जा रही परीक्षा की वजह से बाकी 84 विषयों के नतीजे जारी होने में देरी नहीं होगी. बता दें यूजीसी नेट की परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है.

UGC NET June 2026: पास होने के लिए कितने नंबर हैं जरूरी?

यूयीजी नेट की परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य और सामान्य इडब्ल्यूएस कैटिगरी के स्टूडेंट्स को न्यूनतम 40 प्रतिशत और ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी और दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 35 प्रतिशत नंबर लाने होंगे.

रिजल्ट जारी करने से पहले एनटीए आंसर की चैलेंज प्रोसेस को पूरा करता है. प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट उम्मीदवारों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का मौका मिलता है. आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक्सपर्ट के रिव्यू के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार की जाती है. इस फाइनल आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट तैयार होता है.