FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
UGC NET June 2026: कितने नंबर पर बनेगी बात? यूजीसी नेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की पर बड़ा अपडेट

UGC NET June 2026: कितने नंबर पर बनेगी बात? यूजीसी नेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की पर बड़ा अपडेट

CJI आने वाले थे, लेकिन अचानक रद्द हो गया कन्वोकेशन... जानें नेशनल लॉ स्कूल ने क्या बताई वजह

CJI आने वाले थे, लेकिन अचानक रद्द हो गया कन्वोकेशन... जानें नेशनल लॉ स्कूल ने क्या बताई वजह

हर साल 230 टी-72 और टी-90 टैंकों को अपग्रेड करेगा भारत, 472 करोड़ की लागत से यहां बनेगी नई सुविधा

हर साल 230 टी-72 और टी-90 टैंकों को अपग्रेड करेगा भारत, 472 करोड़ की लागत से यहां बनेगी नई सुविधा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

UGC NET June 2026: कितने नंबर पर बनेगी बात? यूजीसी नेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की पर बड़ा अपडेट

UGC NET June 2026: एनटीए इस हफ्ते यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट जारी करेगा. इसकी जानकारी एजेंसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है, जानें इसमें पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Aug 27, 2026, 06:21 PM IST

UGC NET June 2026: कितने नंबर पर बनेगी बात? यूजीसी नेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की पर बड़ा अपडेट

UGC NET June 2026 के रिजल्ट को लेकर आया अहम अपडेट. (Image: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलटी टेस्ट (UGC NET) 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. एजेंसी ने कहा है कि कुल 84 विषयों के लिए फाइनल आंसर की और रिजल्ट इस हफ्ते ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे.  

यूजीसी नेट के साथ-साथ एनटीए जॉइंट CSIR-UGC NET, ICAR AIEEA PhD और AICTE परीक्षाओं की फाइनल आंसर की भी इस हफ्ते जारी करेगा. एक बार फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे चेक कर पाएंगे. 

UGC NET June 2026: कब हुआ था यूजीसी नेट एग्जाम?

यूजीसी नेट की परीक्षाएं 22 जून से 30 जून के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. हालांकि, एनटीए अपॉइंटमेंट कमिटी ने तीन विषयों के क्वेश्चन पेपर में कई खामियां पाई थीं, जिसके बाद इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए परीक्षाएं दोबारा आयोजित की जा रही हैं. पेपर में गलतियां फैक्चुअल, टाइपोग्राफिकल, ट्रांसलेशन और ग्रामर से जुड़ी थीं.

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इन तीनों विषयों की दोबारा होने जा रही परीक्षा की वजह से बाकी 84 विषयों के नतीजे जारी होने में देरी नहीं होगी. बता दें यूजीसी नेट की परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है. 

UGC NET June 2026: पास होने के लिए कितने नंबर हैं जरूरी?

यूयीजी नेट की परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य और सामान्य इडब्ल्यूएस कैटिगरी के स्टूडेंट्स को न्यूनतम 40 प्रतिशत और ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी और दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 35 प्रतिशत नंबर लाने होंगे. 

रिजल्ट जारी करने से पहले एनटीए आंसर की चैलेंज प्रोसेस को पूरा करता है. प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट उम्मीदवारों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का मौका मिलता है. आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक्सपर्ट के रिव्यू के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार की जाती है. इस फाइनल आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट तैयार होता है.  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement