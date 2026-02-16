CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा ट्विस्ट, स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में अब सिर्फ एक विषय में मिलेगा सुधार का मौका

अब सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की है. जानें स्टूडेंट्स अपने प्रदर्शन में कैसे सुधार कर पाएंगे और क्या 12वीं में भी साल में दो बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा?

CBSE बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं. ऐसे में बोर्ड कई बड़े बदलाव भी लागू कर रहा है. स्टूडेंट्स और पैरेंट्स सप्लीमेंट्री एग्जाम और उससे जुड़े नियमों को लेकर भी स्पष्टता चाहते हैं. साथ ही स्टूडेंट्स को इस बाद को लेकर भी कंफ्यूजन है कि क्या 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद भी 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का नियम 12वीं में भी लागू रहेगा. अब सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की है.

12वीं बोर्ड पास करने के बाद स्टूडेंट्स को अपना टोटल परसेंट सुधारने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं. CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया सीबीएसई 12वीं की मेन परीक्षा खत्म होने के बाद जुलाई 2026 में सप्लीमेंट्री एग्जाम आयोजित किए जाएंगे. हालांकि स्टूडेंट्स इसमें शामिल होकर केवल एक विषय में ही अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट सुधार के लिए एक से अधिक विषयों में शामिल होना चाहता है तो वह अगले साल फरवरी में होने वाली सीबीएसई की मुख्य परीक्षा में ऐसा कर सकते हैं.

क्या 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स भी 10वीं की तरह दो बार बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं?

नहीं. सीबीएसई ने 'दो परीक्षा' की नीति केवल कक्षा 10 के लिए बनाई है.

क्या कक्षा 10 के लिए कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम है? अगर हां तो सीबीएसई 2026 के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म कब जारी किए जाएंगे?

जी हां. दरअसल वर्तमान नीति के अनुसार दूसरी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के छात्रों के लिए सुधार परीक्षा है. सीबीएसई ने यह फैसला लिया है कि उम्मीदवार पहली परीक्षा में अपने प्रदर्शन के आधार पर दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया लगभग 10 दिनों तक खुली रहेगी.

पहली परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपने वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर सुधार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. दूसरे चरण में परीक्षा के बाद आवेदन करने वाले और रिजल्ट जारी होने के बाद अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को शुल्क जमा करना होगा. केवल शुल्क जमा करने वालों को ही दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी.

कक्षा 12 के छात्रों के लिए सीबीएसई इंप्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म 2026 में कब जारी किया जाएगा?

कक्षा 12 के लिए सीबीएसई की नीति के अनुसार केवल एक विषय में ही इम्प्रूवमेंट की अनुमति है. यह परीक्षा 15 जुलाई 2026 को निर्धारित है. परिणाम जारी होते ही छात्र इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं. सीबीएसई मई 2026 में परिणाम घोषित करते समय एक डिटेल्ट नोटिफिकेशन जारी करेगा.

अगर कोई प्राइवेट उम्मीदवार केवल दो विषयों की परीक्षा देता है तो फाइनल प्रतिशत की गणना कैसे की जाएगी?

जहां तक ​​सीबीएसई का सवाल है मार्कशीट में केवल मार्क्स ही दिए गए होते हैं. सीबीएसई प्रतिशत की गणना नहीं कर रहा है. इसके अलावा प्रतिशत आदि की गणना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या नौकरी के लिए लोगों का चयन करने वाले संगठनों के नियमों पर निर्भर करती है. वे अपने पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रतिशत की गणना करेंगे.

