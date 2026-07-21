GATE 2027 में बड़ा बदलाव! नया पेपर के साथ बदला सिलेबस, IIT Madras ने जारी की पूरी डिटेल्स

साल 2027 में होने वाले GATE यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी मद्रास ने अहम अपडेट दिया है, जानें इस बार एग्जाम में होंगे कौन-कौन से बदलाव और कब होंगे पेपर...

IIT मद्रास ने जारी किया GATE 2027 का शेड्यूल

अगस्त 2026 में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल

साल 2027 में शामिल हुआ एक नया पेपर

रजिस्ट्रेशन को लेकर IIT मद्रास ने लागू की एक नई व्यवस्था

GATE 2027: अगर आप साल 2027 में GATE यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है. आईआईटी मद्रास ने GATE 2027 से जुड़ी अहम जानकारी जारी कर दी है. संस्थान ने परीक्षा की संभावित तारीखों, नए पेपर, रिवाइज्ड सिलेबस और आवेदन प्रक्रिया से जुड़े कई अहम बदलावों की घोषणा की है. इस बार परीक्षा में एक नया सब्जेक्ट भी जोड़ा गया है, जबकि एक पेपर के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है.

GATE 2027: कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन और कब होगा एग्जाम?

GATE 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल अगस्त 2026 के मध्य सप्ताह में खुलने की संभावना है. परीक्षा 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में होंगी. ये परीक्षाएं हर दिन सुबह और दोपहर के दो सेशन में आयोजित की जाएंगी. उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी सभी ऑफिशियल अपडेट्स GATE 2027 की वेबसाइट https://gate2027.iitm.ac.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं.

GATE 2027: सिलेबस में हुए कौन से बड़े बदलाव?

GATE 2027 में कुल 30 पेपर होंगे. लगभग पांच साल बाद इस एग्जाम से सिलेबस को रिवाइज किया गया है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि GATE 2027 से रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन नाम का नया पेपर जोड़ा गया है. इसके अलावा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबल साइंस को अब अलग पेपर के बजाय इंजीनियरिंग साइंसेस के एक सेक्शन के रूप में शामिल किया गया है. ये सारे पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे.

GATE 2027: इस टेस्ट से क्या फायदा होता है?

GATE में उम्मीदवारों को निर्धारित टू पेपर कॉम्बिनेशन के अनुसार एक या दो पेपर में शामिल होने का विकल्प मिलेगा. नतीजे जारी होने के बाद GATE स्कोर तीन साल तक के लिए वैलिड रहेगा. इस स्कोर के आधार पर उम्मीदवार IIT, IISc, NIT समेत शिक्षा मंत्रालय और दूसरे सरकारी संस्थानों में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमेनिटीज और कई और सब्जेक्ट्स में मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इनमें से कई कोर्स में योग्य उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप भी मिलती है. सिर्फ हायर स्टडीज ही नहीं, GATE स्कोर के आधार पर PSUs में जॉब भी मिल सकता है.

GATE 2027: रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी नई व्यवस्था हुई लागू?

GATE 2027 में परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए DigiLocker के माध्यम से फेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है. ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को DigiLocker आधारित पहचान सत्यापन करना होगा. आईआईटी मद्रास ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय रहते DigiLocker पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें जिससे एग्जाम सेंटर में एंट्री के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.

GATE 2027 का आयोजन आईआईटी मद्रास, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के नेशनल कॉर्डिनेशन बोर्ड (NCB)-GATE की ओर से कर रहा है. इस नेशनल लेवल के एग्जाम का संचालन आईआईटी और आईआईएससी मिलकर करते हैं. GATE इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमेनिटीज, कॉमर्स और आर्ट्स जैसे विभिन्न ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स में उम्मीदवारों की समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. साल 1983 में शुरू हुई यह परीक्षा 2027 में अपने 45वें साल में प्रवेश करेगी.

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