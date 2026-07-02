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NEET PG 2026 से पहले NBEMS का बड़ा ऐलान! बदला एग्जाम पैटर्न, सेंटर अलॉटमेंट के नए नियम लागू

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NEET PG 2026 से पहले NBEMS का बड़ा ऐलान! बदला एग्जाम पैटर्न, सेंटर अलॉटमेंट के नए नियम लागू

NEET PG 2026: NBEMS ने NEET PG 2026 का सूचना बुलेटिन जारी कर दिया है. इस बार एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सेंटर के आवंटन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 02, 2026, 01:27 PM IST

NEET PG 2026 से पहले NBEMS का बड़ा ऐलान! बदला एग्जाम पैटर्न, सेंटर अलॉटमेंट के नए नियम लागू

NBEMS ने NEET PG 2026 की परीक्षा से पहले किए बड़े बदलाव. (Image: Canva)

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  • NBEMS ने बदला नीट पीजी 2026 एग्जाम का पैटर्न
  • परीक्षा केंद्र आवंटन में भी हुआ बड़ा बदलाव
  • 30 अगस्त 2026 को होगा NEET PG 2026 का एग्जाम
  • 21 जुलाई 2026 है आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख

NEET PG 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइसेंस (NBEMS) ने NEET PG 2026 का सूचना बुलेटिन जारी कर दिया है. इसके साथ ही एग्जाम पैटर्न, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा केंद्र आवंटन से जुड़े कई अहम बदलावों के बारे में जानकारी भी दी गई है. देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा जैसे पोस्टग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए यह नीट पीजी की परीक्षा आयोजित की जाती है. 

NEET PG 2026 के एग्जाम पैटर्न में क्या हुआ बदलाव?

इस बार NEET PG 2026 के एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले परीक्षा में कुल 200 MCQs पूछे जाते थे, लेकिन अब प्रश्नों की संख्या घटाकर 180 कर दी गई है. हर सवाल के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से उम्मीदवारों को सही जवाब चुनना होगा. इस परीक्षा का मकसद एमबीबीएस कोर्स के विषयों में उम्मीदवारों के ज्ञान, समझ और क्लिनिकल एप्लीकेशन का मूल्यांकन करना होता है. 

भले ही नीट पीजी की परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है लेकिन मार्किंग स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हर सही जवाब पर 4 नंबर दिए जाएंगे, जबकि हर गलत जवाब पर 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी. अगर उम्मीदवार कोई सवाल छोड़ देता है तो उसके लिए न तो कोई नंबर काटे जाएंगे और न ही कोई नंबर दिए जाएंगे. 

NEET PG 2026: एग्जाम सेंटर अलॉकेशन को लेकर क्या हुए बदलाव?

NBEMS ने इस साल परीक्षा केंद्र आवंटन की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है. पहले उम्मीदवार आवेदन के दौरान अपनी पसंद के परीक्षा शहर को सिलेक्ट कर सकते थे लेकिन अब उन्हें तीन पसंदीदा राज्यों का चयन करना होगा. पहली प्राथमिकता उसी राज्य को देनी होगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस से मेल खाता हो. दूसरी और तीसरी प्राथमिकता पड़ोसी राज्यों की होनी चाहिए. NBEMS ने स्पष्ट किया है कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद राज्य की प्राथमिकताओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. उम्मीदवार करेक्शन विंडो खुलने के बाद भी इसे बदल नहीं सकेंगे. 

बोर्ड ने यह साफ किया है कि परीक्षा शहरों का आवंटन अब पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर तय नहीं किया जाएगा. परीक्षा केंद्र उम्मीदवार के चुने गए राज्यों, उपलब्ध सीटों और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर आवंटित किए जाएंगे. इस नई व्यवस्था का मकसद परीक्षा के संचालन को और व्यवस्थित बनाना है. 

NEET PG 2026: कब होगी परीक्षा और कैसे भर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म?

NBEMS के अनुसार NEET PG 2026 का आयोजन 30 अगस्त 2026 को किया जाएगा. परीक्षा देशभर में एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी. परीक्षा का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है.

NEET PG 2026 की परीक्षा के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के ही माध्यम से किया जा सकता है. जो उम्मीदवार इस साल परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर  21 जुलाई 2026 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं. अप्लाई करने से पहले सभी उम्मीदवारों को पात्रता, डॉक्यूमेंट्स और दूसरी जरूरी शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए जिससे बाद में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. 

NEET PG 2026: किस कैटिगरी के लिए कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस?

NEET PG 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस भी कैटिगरी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 3,500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और दूसरी रिजर्व्ड कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,500 रुपये निर्धारित किया गया है.

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल सूचना बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें, सभी जानकारी सही तरीके से भरें और आवेदन जमा करने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें. इसके अलावा एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर, अहम तारीखों और दूसरे अपडेट्स के लिए नियमित तौर पर  NBEMS की ऑफिशियस वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

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