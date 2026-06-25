डिग्री के मामले में भी किसी से कम नहीं 'मैं वापस आऊंगा' के सितारे, जानें किसने कहां से की है पढ़ाई

इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को खूब वाहवाही मिल रही है. क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की स्टारकास्ट कितनी पढ़ी-लिखी है? जानें वेदांग रैना से लेकर नसीरुद्दीन शाह के पास हैं कितनी डिग्रियां...

भारत-पाकिस्तान विभाजन पर बेस्ड है इम्तियाज अली की फिल्म

डिग्रियों के मामले में किसी से कम नहीं 'मैं वापस आऊंगा' की स्टारकास्ट

दो एक्टर्स ने एनएसडी से सीखे एक्टिंग के गुर

एक ने FTII से सीखी डायरेक्शन



इम्तियाज अली की पीरियड-ड्रामा फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शरवरी, वेदांग रैना, नसीरुद्दीन शाह, बनिता संधू, रजत कपूर, कुमुद मिश्रा, संजय सूरी और अंजना सुखानी जैसे कलाकार हैं. इन कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से तो दर्शकों का दिल जीता ही है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें से कई स्टार्स डिग्रियों के मामले में भी आगे हैं और देश-दुनिया के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स से पढ़ाई कर चुके हैं.

नसीरुद्दीन शाह का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

फिल्म के सबसे अनुभवी कलाकार नसीरुद्दीन शाह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के सेंट एंसल्म्स स्कूल और नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से की. इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. एक्टिंग में दिलचस्पी ने उन्हें नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंचाया. आज वह भारतीय सिनेमा और रंगमंच के सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक हैं.

10वीं पास दिलजीत दोसांझ पर पढ़ाई करवा रही कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी?

पंजाबी म्यूजिक और फिल्मों के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने अपनी स्कूली शिक्षा पंजाब में पूरी की. उन्होंने लुधियाना के श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की है. उन्होंने कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था और आगे की पढ़ाई की बजाय अपनी सिंगिंग और एक्टिंग के करियर पर फोकस किया. आज भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वह अपनी पहचान बना चुके हैं और उनकी दीवानगी का आलम यह है कि कनाडा के टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने साल 2025 से उनके कल्चरल, म्यूजिकल और ग्लोबल प्रभाव पर एक खास कोर्स भी शुरू किया है.

वेदांग और शरवरी ने कहां तक की है पढ़ाई?

फिल्म में अहम भूमिका निभा रहीं शरवरी वाघ ने मुंबई के डी.जी रुपारेल कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई. वहीं, एक्टर वेदांग रैना ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की डिग्री ली. एक्टिंग के साथ-साथ वेदांग सिंगिंग में भी दिलचस्पी रखते हैं.

किस एक्टर ने FTII से की है पढ़ाई?

ब्रिटिश-इंडियन एक्ट्रेस बनिता संधू इस स्टारकास्ट की सबसे पढ़ी-लिखी कलाकार में से एक हैं. उन्होंने लंदन के मशहूर किंग्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में भी अपनी पहचान बनाई है. वहीं, सीनियर एक्टर और डायरेक्टर ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से डायरेक्शन की पढ़ाई की है. एक्टिंग के अलावा उनकी लेखन में भी दिलचस्पी है.

किस एक्टर ने पहले मिलिट्री स्कूल और फिर एनएसडी से की पढ़ाई?

कुमुद मिश्रा ने अपनी स्कूली शिक्षा बेलगाम के नेशनल मिलिट्री स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने भोपाल से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली. रंगमंच में लंबे अनुभव ने उन्हें हिंदी सिनेमा के उन एक्टर्स में शामिल किया है जो अपनी अदाकारी से किरदार में जान फूंक देते हैं.

'मैं वापस आऊंगा' की कौन-सी एक्ट्रेस है बिजनेस ग्रेजुएट?

एक्टर संजय सूरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चैल के किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में की थी. बाद में उन्होंने नई दिल्ली में अपनी आगे की शिक्षा पूरी की. मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाले संजय ने फिल्मों में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वहीं, अंजना सुखानी इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएट हैं. एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले वह एमबीए की पढ़ाई भी कर रही थीं लेकिन बाद में उन्होंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही अपना करियर चुना.