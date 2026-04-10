Maharashtra RTE Result 2026: आज जारी होगा महाराष्ट्र आरटीई लॉटरी का रिजल्ट, नोट कर लें टाइमिंग

Maharashtra RTE Result 2026: महाराष्ट्र आरटीई (राइट टू एजुकेशन) लॉटरी 2026 का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा. लाखों पैरेंट्स इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. जानें डिटेल्स...

Maharashtra RTE Result 2026: महाराष्ट्र आरटीई (राइट टू एजुकेशन) लॉटरी 2026 का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा. लाखों पैरेंट्स इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. यह शैक्षणिक वर्ष 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है. महाराष्ट्र के स्कूलों में निशुल्क एडमिशन के लिए कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और अब अधिकारी जल्द ही सिलेक्शन लिस्ट जारी करने वाले हैं.

इस साल राइट टू एजुकेशन के लिए कुल 2,89,609 एप्लीकेशन मिले हैं. जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें आज से एसएमएस के जरिए सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी. इससे यह साफ हो जाएगा कि किस बच्चे को एडमिशन मिला है और किसे नहीं मिला है. इसके अलावा पैरेंट्स ऑफिशियल पोर्टल से अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर पाएंगे.

लॉटरी में चयनित स्टूडेंट्स को निर्धारित तारीख के अंदर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी. प्रवेश प्रक्रिया 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक चलेगी. इस दौरान पैरेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए आवंटित स्कूलों में जाना होगा और सीट कंफर्म करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे.

Maharashtra RTE Result 2026: किस कैटिगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

EWS कैटिगरी में किसी भी जाति के उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे. जिन्होंने इसके तहत आवेदन किया है, उन्हें 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम का आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा. वहीं SC/ST/VJ/NT/OBC/SBC कैटिगरी के लिए इनकम की कोई सीमा नहीं रखी गई है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा. दिव्यांग उम्मीदवारों को विकलांगता प्रमाणपत्र और अनाथ बच्चों को अनाथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. HIV/COVID पीड़ित को मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

Maharashtra RTE Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना लॉटरी रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर जाएं.

- Application wise details सेक्शन पर क्लिक करें.

- अपना एप्लीकेशन नंबर ठीक से एंटर करें.

- एडमिशन स्टेटस को ठीक तरह से चेक करें

- अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करें.

जिन पैरेंट्स के बच्चों का सिलेक्शन पहली लिस्ट में नहीं हुआ है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए. खाली सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी. अगर सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है. अधिक जानकारी के लिए पैरेंट्स को ऑफिशियल पोर्टल को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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