Maharashtra Police Bharti 2025: इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

अगर आप पुलिस विभाग में शामिल होना चाहते हैं तो महाराष्ट्र पुलिस आपको सुनहरा मौका दे रही है, हालांकि आपके पास आवेदन करने के लिए सिर्फ 2 दिन का ही समय बचा है, जानें डिटेल्स...

Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पुलिस में 15,631 वैकेंसी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है. इस भर्ती का उद्देश्य पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, जेल कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल-एसआरपीएफ और पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन जैसे पदों को भरना है. यह भर्ती राज्य पुलिस बल में सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बढ़िया मौका है.

Maharashtra Police Bharti 2025 कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है. आवेदन जमा करने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें. आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट mahapolice.gov.in या policerecruitment2025.mahait.org के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं.

Maharashtra Police Bharti 2025: पात्रता मापदंड

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा पास होना चाहिए. आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 28 साल है. उम्मीदवारों को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा निर्धारित शारीरिक योग्यता मानकों को भी पूरा करना होगा.

Maharashtra Police Bharti 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य/अनारक्षित: 450 रुपये

आरक्षित श्रेणियां: 350 रुपये

आवेदन पत्र जमा करते समय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

Maharashtra Police Bharti 2025 चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा से शुरू होगी. पास होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. ड्राइवर या बैंडमैन जैसे पदों के लिए एक अतिरिक्त कौशल या ड्राइविंग परीक्षा आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती चरणों से संबंधित ज्यादा जानकारी, नोटिफिकेशन और आगे के निर्देशों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें.

