महाराष्ट्र MHT CET CAP Round 4 Result 2025 अलॉटमेंट mahacet.org पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

MHT CET CAP Round 4 Result 2025: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने MHT CET CAP राउंड 4 के प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

MHT CET CAP Round 4 Result 2025: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने MHT CET CAP राउंड 4 के प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है. यह राज्यभर के इंजीनियरिंग और टेक्निकल उम्मीदवारों के लिए अहम चरण है. जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अब आधिकारिक MHT CET पोर्टल fe2025.mahacet.org पर जाकर अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट देख सकते हैं.

CAP राउंड 4 आवंटन में उम्मीदवारों को अपनी सीट सुरक्षित करने और कंफर्म करने के लिए सख्त समय सीमा दी गई है-

- ऑफर्ड सीट की स्वीकृति: 2-4 सितंबर 2025 (आधिकारिक पोर्टल पर उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से)

- रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट जमा करना: 2-4 सितंबर 2025 को आवंटित संस्थान में आवश्यक शुल्क भुगतान के साथ.

- कैंसिलेशन पर फीस वापसी : 11 सितंबर, 2025.

- सभी एडमिशन के लिए फाइनल कटऑफ (शैक्षणिक वर्ष 2025-26): 13 सितंबर 2025

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन समय-सीमाओं का कड़ाई से पालन करें क्योंकि देरी की वजह से आवंटित सीटें रद्द हो सकती हैं.

MHT CET CAP Round 4 Result 2025 चेक करने के स्टेप्स-

उम्मीदवार अपना सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल पोर्टल fe2025.mahacet.org पर जाएं.

- होमपेज पर MHT CET CAP Round 4 Allotment Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

- अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सही-सही एंटर करके सबमिट करें.

- ध्यानपूर्वक अपने डिटेल्स चेक करें और अलॉटमेंट पेज को डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

MHT CET CAP Round 4 Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

अलॉटमेंट के बाद प्रवेश प्रक्रिया

प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आवंटित कॉलेज में उपस्थित होना होगा. निर्धारित समय सीमा के भीतर ओरिजनल डॉक्यूमेंट जमा करना, वेरिफिकेशन और शुल्क भुगतान अनिवार्य है. 11 सितंबर के बाद किसी भी कैंसिलेशन पर नियमों के अनुसार शुल्क में कटौती की जाएगी.

राज्य सीईटी सेल ने इस बात पर जोर दिया है कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए सभी प्रवेश 13 सितंबर तक पूरे हो जाने चाहिए, जिससे आने वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष की सुव्यवस्थित शुरुआत सुनिश्चित हो सके. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एमएचटी सीईटी राउंड 4 सीट आवंटन की पूरी जानकारी पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर बने रहें.

