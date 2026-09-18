महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं कब से होंगी शुरू? जानें प्रैक्टिकल और थ्योरी की एग्जाम डेट्स

महाराष्ट्र बोर्ड ने साल 2027 में होने वाली दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जानें कब होंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्जाम्स...

Maharashtra Board Exam Date 2027: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ने साल 2027 में होने वाले हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (HSC) और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है. बोर्ड के जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक, महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं की परीक्षा 8 फरवरी से 16 मार्च 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी. वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 11 मार्च 2027 के बीच आयोजित की जाएगी.

महाराष्ट्र बोर्ड ने परीक्षा की तारीखें इसलिए पहले जारी कर दी हैं जिससे स्कूल, जूनियर कॉलेज और स्टूडेंट्स अपनी अकादमिक गतिविधियों को समय से पूरा कर सकें और बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें.

Maharashtra Board Exam Date 2027: कब होंगी महाराष्ट्र बोर्ड की प्रैक्टिकल और थ्योरी की परीक्षाएं?

12वीं के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षाएं 20 जनवरी से 6 फरवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी. इसके बाद लिखित परीक्षाएं 8 फरवरी से 16 मार्च तक चलेंगी. महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 28 जनवरी से 13 फरवरी 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी. इसके बाद इस कक्षा की लिखित परीक्षा 15 फरवरी से 11 मार्च 2027 तक चलेगी.

महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम राज्य के 9 संभागीय बोर्डों नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण में आयोजित करवाई जाएंगी. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यह फरवरी-मार्च 2027 परीक्षाओं की संभावित तारीख है. यह अग्रिम घोषणा शैक्षणिक संस्थानों और स्टूडेंट्स को अपना एकेडमिक कैलेंडर तैयार करने और परीक्षा की तैयारी का मौका देता है.

लिखित परीक्षा का सब्जेक्ट-वाइज टाइम टेबल अलग से जारी किया जाएगा. इसके अलावा बोर्ड प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन की विस्तृत जानकारी भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगा. स्टूडेंट्स को अपने परीक्षा से जुड़े प्लान बनाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जारी किए गए फाइनल टाइम टेबल पर भरोसा करना चाहिए.

Maharashtra Board Exam Date 2027: कैसे डाउनलोड करें महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की डेटशीट?

- सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

- Examination/Latest Notification सेक्शन पर क्लिक करें.

- Class 10/12 Annual Exam Time Table के लिंक पर क्लिक करें.

- Maharashtra SSC/HSC डेटशीट 2027 पीडीएफ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा.

- इसे भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें.