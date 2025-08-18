Maha TAIT Result 2025: महा टीएआईटी रिजल्ट mscepune.in पर हुआ जारी, ऐसे करें चेक

महाराष्ट्र स्टेट परीक्षा परिषद (MSEC), पुणे ने टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट TAIT 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट mscepune.in पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं.

Maha TAIT Result 2025: महाराष्ट्र स्टेट परीक्षा परिषद (MSEC), पुणे ने टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट TAIT 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट mscepune.in पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं.

TAIT परीक्षा राज्य भर के सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूलों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अहम पात्रता परीक्षा है. इस साल 2,28,808 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से कुल 2,11,308 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे.

Maha TAIT Result 2025: कैसे करें डाउनलोड?

स्टेप 1. ऑफिशियल वेबसाइट mscepune.in पर जाएं.

स्टेप 2. TAIT 2025 Result के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 4. अपना रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें.

स्टेप 5. भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने रिजल्ट को सेव करना न भूलें.

उम्मीदवारों के लिए अहम नोट्स

समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा न करने वाले उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी नहीं किए जाएंगे. साथ ही समय सीमा के बाद देर से जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे. योग्य उम्मीदवारों को ऑफिशियल कट-ऑफ मार्क्स को चेक करना चाहिए और भर्ती के आगे के चरणों के लिए आगे बढ़ना चाहिए. आगे के चरणों में जिलेवार चयन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं.

जिन उम्मीदवारों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं, उन्हें आगे की भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य होने से बचने के लिए तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे. TAIT 2025 मेरिट लिस्ट, कट-ऑफ मार्क्स और भर्ती प्रक्रियाओं के अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से ऑफिशियल MSEC वेबसाइट mscepune.in पर जाने की सलाह दी जाती है.



