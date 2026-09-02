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इस राज्य में सूबेदार और SI बनने का मौका, आंखों की रोशनी से लेकर हाइट तक जानें किन मानकों पर परखे जाएंगे उम्मीदवार

मध्य प्रदेश एम्प्लॉयीज सिलेक्शन बोर्ड (MPESB) ने मध्य प्रदेश पुलिस सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जानें पुलिस विभाग में इन पदों पर आवेदन करने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 02, 2026, 06:05 PM IST

इस राज्य में सूबेदार और SI बनने का मौका, आंखों की रोशनी से लेकर हाइट तक जानें किन मानकों पर परखे जाएंगे उम्मीदवार

मध्य प्रदेश पुलिस में बंपर भर्तियां. (Image: AI)

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MP Police SI Recruitment 2026: अगर आप पुलिस विभाग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. मध्य प्रदेश एम्प्लॉयीज सिलेक्शन बोर्ड (MPESB) ने मध्य प्रदेश पुलिस सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, नॉन टेक्निकल सब-इंस्पेक्टर और टेक्निकल सब-इंस्पेक्टर के कुल 504 पद भरे जाएंगे. 

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 से शुरू होगी और योग्य उम्मीदवार 23 सितंबर 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकेंगे. इसके बाद उम्मीदवारों को 28 सितंबर 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाएगा. इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 28 अक्टूबर 2026 को होनी है.

MP Police SI Recruitment 2026: पदों का विवरण

  • सूबेदार- 81 पद
  • सब-इंस्पेक्टर (स्पेशल आर्म्ड फोर्स-SAF)- 69 पद
  • सब-इंस्पेक्टर (डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स-DEF)- 312 पद
  • सब इंस्पेक्टर (आर्म्स-टेक्निकल)- 10 पद
  • सब इंस्पेक्टर (फोटो- टेक्निकल)- 9 पद
  • सब इंस्पेक्टर (क्वेश्चन्ड डॉक्यूमेंट- टेक्निकल)- 4 पद
  • सब- इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट)- टेक्निकल- 22 पद

MP Police SI Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

मध्य प्रदेश पुलिस के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है. मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटिगरी के तहत ही आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्गों को मिलने वाली सुविधाएं और छूट सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही मिलेंगी. 

सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर (SAF) और सब-इंस्पेक्टर (DEF) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. सब-इंस्पेक्टर आर्म्स पद के लिए मान्यता प्राप्त तकनीकी यूनिवर्सिटी से तीन साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं, सब-इंस्पेक्टर फोटो, क्वेश्चन्ड डॉक्यूमेंट और फिंगर प्रिंट पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों के साथ स्नातक की डिग्री होनी जरूरी है.

अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग कैटिगरी और उम्मीदवार की स्थिति के मुताबिक तय की गई है. आयु सीमा की गणना 23 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी. नोटिफिकेशन में बताई गई अलग-अलग श्रेणियों के तहत ऊपरी आयु सीमा 33 से 43 साल के बीच रखी गई है. दूसरे राज्यों से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आयु में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी.

MP Police SI Recruitment 2026: उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानक क्या निर्धारित हैं?

शारीरिक मानकों की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनकी छाती का माप बिना फुलाए कम से कम 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए. महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर तय की गई है. 

पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए बिना चश्मे के आंखों की रोशनी संबंधी मानक भी तय हैं, जिसमें बेहतर आंख के लिए 6/9 और कमजोर आंख के लिए 6/12 की दृष्टि जरूरी है. लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और उसके बाद के चयन चरणों से भी गुजरना होगा, जिसमें दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण भी शामिल हैं.

यहां क्लिक कर पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन

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