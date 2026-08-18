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हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी का मौका, ₹62,000 तक मिलेगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

अगर आप कोर्ट में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है. कुल 1,174 असिस्टेंट ग्रेड III पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, जानें कौन भर सकता है फॉर्म और बाकी डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 18, 2026, 11:58 AM IST

हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी का मौका, ₹62,000 तक मिलेगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निकाली असिस्टेंट ग्रेड III के लिए बंपर वैकेंसी. (Image: AI)

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Madhya Pradesh High Court Vacancy 2026: अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यभर की जिला अदालतों में असिस्टेंट ग्रेड III पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. इस भर्ती अभियान से कुल 1,174 पदों पर भर्तियां की जानी हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयुसीमा जैसे जरूरी पात्रता मानदंडों को जरूर चेक कर लेना चाहिए. 

एक बार फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक सुधार कर सकते हैं. फिलहाल प्रीलिम्स एग्जाम की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे में उम्मीदवारों को एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखना चाहिए.  

Madhya Pradesh High Court Vacancy 2026: कौन कर सकता है अप्लाई?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा में छूट का भी प्रावधान है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है. इसके अलावा उनके पास वैलिड CPCT स्कोरकार्ड और एक साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना जरूरी है.

Madhya Pradesh High Court Vacancy 2026: कितनी है एप्लीकेशन फीस?

असिस्टेंट ग्रेड III का आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और दूसरे राज्य के उम्मीदवारों के लिए 943.40 रुपये है. वहीं, एससी, एसटी , ओबीसी, दिव्यांग और मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यह शुल्क  743.40 रुपये हैं. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही किया जाना चाहिए.

Madhya Pradesh High Court Vacancy 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स एग्जाम, हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है.  प्रीलिम्स एग्जाम ऑनलाइन होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. यह पेपर कुल 100 नंबरों का होगा. इस परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों के पास 120 मिनट का समय होगा. इसमें जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज में मध्य प्रदेश के जीके से 20 नंबर के सवाल होंगे. इसके अलाव मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज से 20-20 नंबरों के सवाल पूछे जाएंगे.  जिन उम्मीदवारों का चयन होगा उन्हें 2 लाख रुपये का सर्विस बॉन्ड भरना होगा और कम से कम तीन साल तक अपनी सर्विस पूरी करनी होगी.

Madhya Pradesh High Court Vacancy 2026: कितनी सैलरी मिलेगी?

असिस्टेंट ग्रेड III पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों का लागू पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पर 19,500 से 62,000 रुपये तक वेतनमान होगा. 

Madhya Pradesh High Court Vacancy 2026: कैसे करें अप्लाई? 

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं. वहां होमपेज पर मौजूद Recruitment/Result सेक्शन खोलें और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक सिलेक्ट करें. रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार अपने यूजरआईडी पासवर्ड की मदद से लॉगइन कर पाएंगे. इसके बाद उन्हें पूछे गए जरूरी डिटेल्स भरने होंगे. फिर दिए गए फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना न भूलें. 

Madhya Pradesh High Court Vacancy 2026 के लिए यहां करें अप्लाई
 

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