मदन मोहन मालवीय ने रखी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग एजुकेशन की नींव, जानें IIT BHU का पूरा इतिहास

बहुत कम लोग जानते हैं कि IIT BHU की नींव देश की आजादी से भी पहले रखी गई थी. इसकी शुरुआत साल 1919 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज यानी BENCO के रूप में हुई थी. जानें इसका पूरा इतिहास....

हाल ही में IIT BHU ने पानी से प्रदूषण हटाने की एक नई तकनीक विकसित की है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है. इसके बाद से लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है कि आखिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भीतर स्थित यह संस्थान कैसे एक पूर्ण IIT के रूप में विकसित हुआ. आज हम आपको IIT BHU के सौ साल से ज्यादा लंबे इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे.

आईआईटी बीएचयू उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक है. आज इसे देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में गिना जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी नींव देश की आजादी से भी पहले रखी गई थी. इसकी शुरुआत साल 1919 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज यानी BENCO के रूप में हुई थी.

किसने रखी थी BHU में इंजीनियरिंग एजुकेशन की नींव?

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग शिक्षा की नींव महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने रखी थी. उन्होंने देश में आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BENCO की स्थापना की. इसके बाद समय के साथ BHU के भीतर इंजीनियरिंग से जुड़े दूसरे संस्थान भी बने. इनमें कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे TECHNO कहा गया और कॉलेज ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी यानी MINMET शामिल हैं.

साल 1968 में इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को मिलाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IT-BHU बनाया गया. इसके बाद दशकों तक यह संस्थान IT-BHU के नाम से ही जाना जाता रहा और देश को हजारों कुशल इंजीनियर और वैज्ञानिक देता रहा.

लंबे समय से IT-BHU को पूर्ण IIT का दर्जा देने की मांग उठती रही. आखिरकार संसद के एक अधिनियम के जरिए 29 जून 2012 को IT-BHU का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीएचयू) वाराणसी कर दिया गया. इसके साथ ही यह भारत का 16वां IIT बना.

आईआईटी बीएचयू आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विशाल परिसर के भीतर ही स्थित है, लेकिन इसका प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचा पूरी तरह स्वतंत्र है. प्लेसमेंट और रिसर्च के मामले में इसकी विरासत बेहद मजबूत रही है. इसे देश के दूसरे पुराने 7 IITs के साथ भारत के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल किया जाता है.

कैसे मिलता है आईआईटी बीएचयू में एडमिशन?

IIT BHU इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टरेट स्तर के कई कोर्स संचालित करता है. यहां दाखिला पाने के लिए उम्मीदवारों को तय पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरूरी होता है. BE और B.Tech के साथ-साथ इंटीग्रेटेड B.Tech-M.Tech कोर्स में प्रवेश JEE Advanced के अंकों के आधार पर होता है. वहीं B.Arch कोर्स में JEE Advanced और NATA, जबकि ME और M.Tech कोर्स में GATE के स्कोर के आधार पर एडमिशन दिया जाता है.

आज IIT BHU न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि आधुनिक रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री से मजबूत जुड़ाव के लिए भी पहचान बना चुका है. BENCO से शुरू हुआ इसका सफर आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित IITs में शामिल होने तक पहुंच चुका है.

