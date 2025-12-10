FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

गोवा पब अग्निकांडः पुलिस ने आरोपी अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया, मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी

'सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी कम्फर्टेबल...' साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ने Suryakumar Yadav की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

IND vs SA 2nd t20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसा है न्यू चंडीगढ़ की पिच का हाल

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रह है राजयोग?

IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Lucknow University ने जारी किया ऑड सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल, lkouniv.ac.in से ऐसे डाउनलोड करें पीडीएफ

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने विभिन्न यूजी और पीजी कोर्स के ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. यहां जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 10, 2025, 12:55 PM IST

Lucknow University ने जारी किया ऑड सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल, lkouniv.ac.in से ऐसे डाउनलोड करें पीडीएफ

Lucknow University

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने विभिन्न यूजी और पीजी कोर्स जैसे एलएलबी, एमएससी, एमए, एमकॉम बीएलएड, बीपीएड, एमपीएड और एलएलएम के लिए दिसंबर 2025 ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. जो स्टूडेंट्स इस परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा की तारीख चेक कर सकते हैं. 

Lucknow University ऑड सेमेस्टर की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?

स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट से ऑड सेमेस्टर की डेटशीट ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
1: लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं.
2: मेनू बार पर दिए गए 'Examination' विकल्प को सिलेक्ट करें.
3: 'Examination Schedule' पर क्लिक करें.
4: एक नई विंडो खुलेगी, यहां अपना कोर्स चुनें और उस पर क्लिक करें.
5: LU की डेटशीट की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी.
6: भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना डेटशीट का पीडीएफ डाउनलोड करके सेव कर लें.

यहां क्लिक करके चेक करें लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं.

