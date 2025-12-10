Lucknow University ने जारी किया ऑड सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल, lkouniv.ac.in से ऐसे डाउनलोड करें पीडीएफ

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने विभिन्न यूजी और पीजी कोर्स के ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. यहां जानें डिटेल्स...

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने विभिन्न यूजी और पीजी कोर्स जैसे एलएलबी, एमएससी, एमए, एमकॉम बीएलएड, बीपीएड, एमपीएड और एलएलएम के लिए दिसंबर 2025 ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. जो स्टूडेंट्स इस परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा की तारीख चेक कर सकते हैं.

Lucknow University ऑड सेमेस्टर की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?

स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट से ऑड सेमेस्टर की डेटशीट ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं.

2: मेनू बार पर दिए गए 'Examination' विकल्प को सिलेक्ट करें.

3: 'Examination Schedule' पर क्लिक करें.

4: एक नई विंडो खुलेगी, यहां अपना कोर्स चुनें और उस पर क्लिक करें.

5: LU की डेटशीट की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी.

6: भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना डेटशीट का पीडीएफ डाउनलोड करके सेव कर लें.

यहां क्लिक करके चेक करें लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं.

