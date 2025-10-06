Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में AAP की एंट्री, 11 सीटों पर उतारें प्रत्याशी, जानें कौन कहां से भरेगा हुंकार?
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
Schools Closed: बच्चों की फिर से हुई बल्ले-बल्ले! 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह
Bihar Election 2025 Dates: कब होंगे बिहार के विधान सभा चुनाव? चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस
Nobel Prize 2025: मेडिसिन की दुनिया में किन्हें मिला नोबेल पुरस्कार? Immune Tolerance पर किया था रिसर्च
LU Result Even Semester 2025: Lucknow University ने जारी किया रिजल्ट, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक
Karwa Chauth 2025: महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं अपने पति का चेहरा, जानें इस व्रत के पीछे का महत्व
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले
एजुकेशन
LU Result Even Semester 2025: लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और दूसरी परीक्षाओं के इवेन सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं. यहां करें चेक...
LU Result Even Semester 2025: लखनऊ यूनिवर्सिटी ने हाल ही में विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और दूसरी परीक्षाओं के इवेन सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं. जिन स्टूडेंट्स ने यह परीक्षा दी थी, वे लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर एंटर करना होगा.
उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अपना सेमेस्टर रिजल्ट चेक करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं.
2: मेनू बार पर दिए गए परीक्षा विकल्प का चयन करें और रिजल्ट पर क्लिक करें.
3: Even Semester Result 2024-25 को सिलेक्ट करें.
4: जरूरी डिटेल्स भरें और 'सबमिट' पर क्लिक करें.
5: रिजल्ट को चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें.
यहां क्लिक कर देखें Lucknow University Even Semester Result 2025
लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है. इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है. लखनऊ यूनिवर्सिटी आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, एजुकेशन स्ट्रीम, लॉ स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, फाइन आर्ट्स और योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करवाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.