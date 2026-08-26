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कम उम्र में उठा पिता का साया, 3 बार UPSC फेल और SSB में भी रिजेक्शन, जानें कैसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट बने पंकज कंबोज

आज हम आपको उस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके सिर से कम उम्र में ही पिता का साया उठ गया. मां ने उनका साथ दिया और उनके भरोसे और अपनी मेहनत और लगन के दम पर आज पंकज कंबोज यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम क्रैक कर असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 26, 2026, 05:31 PM IST

कम उम्र में उठा पिता का साया, 3 बार UPSC फेल और SSB में भी रिजेक्शन, जानें कैसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट बने पंकज कंबोज

पंकज कंबोज की सफलता की कहानी. (Image: Social Media)

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अक्सर हम सही समय आने का इंतजार करते हुए मौजूदा समय को गंवाते रहते हैं. सही समय कभी नहीं आता क्योंकि जो समय अभी चल रहा है, वही सही है. अगर हमें कुछ शुरू करना है तो आज से ही शुरू करना है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर बसे एक गांव पद्मपुर के एक लड़के की कहानी ऐसी है जिसे जानकर आप प्रेरणा से भर जाएंगे और आपको लगेगा कि आपको जो संसाधन मिले हैं, वह काफी हैं. मेहनत और लगन के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है. 

कम उम्र में उठा पिता का साया

14 साल की उम्र में पंकज कंबोज सरकारी अधिकारी बनने का सपना नहीं देख रहे थे. जब वह 9वीं कक्षा में थे, तभी उनके पिता हार्ट अटैक से चल बसे. 5 बहनों के इस परिवार को चलाना आसान नहीं था. वह परिवार की मदद के लिए मां के साथ लगे रहते. जमीन के एक छोटे से टुकड़े से 6 बच्चों वाला यह परिवार कैसे चलेगा, इस सवाल का जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था. अगले कुछ साल तक खेती सिर्फ उनके परिवार का पेशा नहीं रही बल्कि उनके जीवनयापन का जरिया बन गई. उनके गांव में कोई ढंग का स्कूल नहीं था इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए उत्तराखंड जाना पड़ता था. 

यूपीएससी सीएपीएफ क्रैक कर बने असिस्टेंट कमांडेंट

अब पंकज ने यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम को क्रैक कर लिया है और असिस्टेंट कमांडेट के तौर पर फोर्स को जॉइन करने के लिए एकदम तैयार हैं. इसके अलावा अपने चार प्रयासों में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा भी पास की और तो और उन्होंने AFCAT एग्जाम को भी चार बार क्रैक कर चुके हैं. लेकिन इन सफलताओं के पीछे उनका सफर असफलताओं, आर्थिक दवाब और अनिश्चितताओं से भरा रहा. वह यूपीएससी की सिविल सेवा का प्रीलिम्स एग्जाम तीन बार फेल होने के बाद चौथी बार में पास कर चुके हैं और अब मेन्स एग्जाम में शामिल हो रहे हैं. 

उनकी मां, जो कभी स्कूल नहीं गईं, इस पूरे सफर के दौरान वह पंकज की प्रेरणास्रोत बनी रहीं. उन्होंने परिवार की जमीन के कुछ हिस्से को अनाज उगाने के लिए इस्तेमाल किया और बाकी हिस्से को किराए पर देकर परिवार का खर्च निकाला. इतनी आर्थिक दिक्कतों के बावजूद वह चाहती थीं कि उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई समस्या न आए. वह चाहती थीं कि उनके बच्चे कुछ बड़ा करके नाम कमाएं. 

दिल्ली जाकर शुरू की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी

प्रतियोगी परीक्षाओं से पंकज का परिचय कॉलेज में दाखिले के बाद हुआ. साल 2021 में वह दिल्ली चले गए और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी. महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निर्भर रहने के बाजय उन्होंने ऑनलाइन रिसोर्स का इस्तेमाल किया. उन्होंने स्टडी मैटेरियल इकट्ठा किया और अपने नोट्स तैयार किए. साल 2023 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और अपने बैच के टॉपर रहे.  

यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स परीक्षा में सीसेट उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बने. इस दौरान उन्हें डिफेंस से जुड़ी परीक्षाओं में सफलता मिलना शुरू हुआ. लेकिन हर बार लिखित परीक्षा पास करना सिलेक्शन की गारंटी नहीं थी. उन्हें सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया के दौरान बार-बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कॉन्फ्रेंस-आउट भी शामिल था. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया- 'जब भी मुझे एसएसबी में कॉन्फ्रेंस-आउट मिलता था तो उसके बाद तुरंत सीडीएस का एग्जाम आ जाता है और मैं उसे पास कर लेता था. इससे मुझे उम्मीद मिल जाती थी और मैं खुद से कहता रहा कि कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा. 

यूपीएससी सीएसई मेन्स भी लिख रहे हैं पंकज

बार-बार की असफलता से लोगों ने उनकी तैयारी पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया. कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें गांव लौटने तक की सलाह दे दी. इन सब बातों से खुद को दूर करके पंकज ने अपनी तैयारी जारी रखी. उनकी मां के भरोसे ने उन्हें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी. अब वह यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और सिविस सर्विसेज मेन्स भी लिख रहे हैं. उनकी कहानी हमें सिखाती है कि लगातार प्रयास करते रहने से एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलती है. बस इस दौरान आपको खुद पर से भरोसा नहीं खोना है. 

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