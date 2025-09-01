LNMU UG Admission 2025: ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की खाली सीटों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आज से अंडर ग्रेजुएट की खाली सीटों के लिए एलएनएमयू यूजी प्रवेश 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगा. जानें सारी डिटेल्स...

LNMU UG Admission 2025: ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 1 सितंबर 2025 को खाली सीटों के लिए एलएनएमयू यूजी प्रवेश 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगा. जो उम्मीदवार ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एलएनएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट lnmu.ac.in के माध्यम से सीधा लिंक पा सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार निर्देश है कि चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स के सत्र- 2025-29 के तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन के बाद खाली रह गई सीटों पर सभी नामांकित आवेदक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑन-स्पॉट नामांकन हेतु महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन हेतु विंडो 1, 2 सितंबर को उपलब्ध होगी.

यह भी पढ़ें- ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने जारी किया ग्रेजुएशन पार्ट 3 का रिजल्ट, lnmu.ac.in पर ऐसे करें चेक

यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के अनुसार सब्जेक्ट वाइज खाली सीटों की सूची जारी की है, जो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. एडमिशन के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन आईडी, जन्मतिथि और पासवर्ड के माध्यम से अपने खाते में लॉग इन करके कॉलेज का चयन कर सकते हैं. ऑनलाइन चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची 4 सितंबर 2025 को वेबसाइट की वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

खाली सीटों के लिए चयनित अभ्यर्थी अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर 8 सितम्बर से 10 सितम्बर 2025 तक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने जारी की ग्रेजुएशन एडमिशन की पहली लिस्ट, यूं करें चेक

LNMU UG Admission 2025 रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं-

1. एलएनएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट lnmu.ac.in पर जाएं.

2. लॉगिन लिंक पर क्लिक करें और जरूरी डिटेल्स एंटर करें.

3. सबमिट पर क्लिक करें और कॉलेज का चयन करें और आवेदन पत्र भरें.

4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें.

5. कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और आगे की जरूरत के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.



