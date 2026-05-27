LIC HFL Admit Card 2026: एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी, lichousing.com से ऐसे करें चेक

LIC HFL Admit Card 2026: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें हॉल टिकट...

LIC HFL Admit Card 2026: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एचएफएल 180 जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी.

LIC HFL Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार LIC HFL जूनियर असिस्टेंट 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- LIC HFL की ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर Career Tab पर क्लिक करें.

- अब ड्रॉपडाउन मेनू में Junior Assistant 2026 Recruitment में जाकर Click here to download Admit card पर क्लिक करें.

- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि एंटर करें.

-अपना एडमिट कार्ड संभालकर रखें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

LIC HFL Admit Card डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवार 26 मई से 6 जून तक अपना LIC HFL जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड काफी जरूरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसके बिना आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक हुई थी. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 6 जून 2026 को आयोजित होने वाली है.

LIC HFL Admit Card 2026: एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा. लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसे 2 घंटे में पूरा करना होगा. ये सवाल इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर स्किल्स और जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे. हर सेक्शन से 40-40 सवाल पूछे जाएंगे और यह एग्जाम 200 नंबरों का होगा. हर गलत जवाब पर एक चौथाई नंबर काटे जाएंगे. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.



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