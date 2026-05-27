FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
LIC HFL Admit Card 2026: एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी, lichousing.com से ऐसे करें चेक

एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी, lichousing.com से ऐसे करें चेक

हीट स्ट्रोक से पहले शरीर में दिखते हैं ये 7 बदलाव, लोग समझते हैं सामान्य थकान

हीट स्ट्रोक से पहले शरीर में दिखते हैं ये 7 बदलाव, लोग समझते हैं सामान्य थकान

16 दिन में 2 ग्रहण! अगस्त में सावन की अमावस्या और पूर्णिमा पर लगेगा सूर्य-चंद्र ग्रहण, क्या इसे अशुभ संकेत मानते हैं?

16 दिन में 2 ग्रहण! अगस्त में सावन की अमावस्या और पूर्णिमा पर लगेगा सूर्य-चंद्र ग्रहण, क्या इसे अशुभ संकेत मानते हैं?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर

आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर

3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी

3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी

कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

LIC HFL Admit Card 2026: एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी, lichousing.com से ऐसे करें चेक

LIC HFL Admit Card 2026: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें हॉल टिकट...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : May 27, 2026, 11:11 AM IST

LIC HFL Admit Card 2026: एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी, lichousing.com से ऐसे करें चेक

LIC HFL Admit Card 2026 (Image: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

LIC HFL Admit Card 2026: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एचएफएल 180  जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी. 

LIC HFL Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार LIC HFL जूनियर असिस्टेंट 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- LIC HFL की ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Career Tab पर क्लिक करें.
- अब ड्रॉपडाउन मेनू में Junior Assistant 2026 Recruitment में जाकर Click here to download Admit card पर क्लिक करें.
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि एंटर करें.
-अपना एडमिट कार्ड संभालकर रखें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें. 

LIC HFL Admit Card डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवार 26 मई से 6 जून तक अपना LIC HFL जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड काफी जरूरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसके बिना आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक हुई थी. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 6 जून 2026 को आयोजित होने वाली है. 

LIC HFL Admit Card 2026: एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा. लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसे 2 घंटे में पूरा करना होगा. ये सवाल इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर स्किल्स और जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे. हर सेक्शन से 40-40 सवाल पूछे जाएंगे और यह एग्जाम 200 नंबरों का होगा. हर गलत जवाब पर एक चौथाई नंबर काटे जाएंगे. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर
आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर
3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी
3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी
कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत
कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत
IPL Playoffs के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें, RCB की लिस्ट में हुई एंट्री
IPL Playoffs के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें, RCB की लिस्ट में हुई एंट्री
भारत के Top 10 अमीरों की कुल दौलत से भी ज्यादा कमाकर देता है ये कीड़ा, दिखते ही भागने लगते हैं लोग
भारत के Top 10 अमीरों की कुल दौलत से भी ज्यादा कमाकर देता है ये कीड़ा, दिखते ही भागने लगते हैं लोग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी
इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी
Today Horoscope 26 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Padmini Ekadashi 2026: इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Numerology: इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत
इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत
जीवन में सफलता, पैसा और सुकून चाहिए तो नीम करौली बाबा की ये 5 बातें दिल में उतार लें, निराशा-असफलता से नहीं होगा कभी सामना
जीवन में सफलता, पैसा और सुकून चाहिए तो नीम करौली बाबा की ये 5 बातें दिल में उतार लें, निराशा-असफलता से नहीं होगा कभी सामना
MORE
Advertisement