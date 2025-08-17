LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म
भारतीय जीवन बीमा निगम ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यहां जानें सारी डिटेल्स...
अगर आप LIC में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. भारतीय जीवन बीमा निगम ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत 841 पदों पर भर्तियां की जानी है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 तक अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे.
असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कुल 81 पद और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक्सपर्ट के लिए 410 और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरल के लिए 350 खाली पदों की घोषणा की गई है.
एलआईसी ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा सहित पात्रता की शर्तें बताई गई हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर लें.
एलआईसी भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की जाएगी. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के चयन के लिए तीन-स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे जिसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होगा.
महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में मिले अंकों को अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाएगा. इसके बजाय केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को ही शॉर्टलिस्टिंग और अंतिम चयन के लिए माना जाएगा.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹85 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज और जीएसटी है, जबकि बाकी कैटिगरी के आवेदकों को ट्रांजेक्शन चार्जेज और जीएसटी के साथ ₹700 का भुगतान करना होगा. भुगतान नोटिफिकेशन में बताए गए मीडियम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए.
