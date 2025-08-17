'Add DNA as a Preferred Source'
LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता

Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

एजुकेशन

भारतीय जीवन बीमा निगम ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यहां जानें सारी डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Aug 17, 2025, 12:50 PM IST

अगर आप LIC में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. भारतीय जीवन बीमा निगम ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत 841 पदों पर भर्तियां की जानी है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 तक अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे. 

असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कुल 81 पद और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक्सपर्ट के लिए 410  और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरल के लिए 350 खाली पदों की घोषणा की गई है. 

LIC AAO Recruitment 2025: पात्रता मानदंड

एलआईसी ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा सहित पात्रता की शर्तें बताई गई हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर लें.

LIC AAO Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया

एलआईसी भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की जाएगी. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के चयन के लिए तीन-स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे जिसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होगा.

महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में मिले अंकों को अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाएगा. इसके बजाय केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को ही शॉर्टलिस्टिंग और अंतिम चयन के लिए माना जाएगा.

LIC AAO Recruitment 2025: आवेदन शुल्क

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹85 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज और जीएसटी है, जबकि बाकी कैटिगरी के आवेदकों को ट्रांजेक्शन चार्जेज और जीएसटी के साथ ₹700 का भुगतान करना होगा. भुगतान नोटिफिकेशन में बताए गए मीडियम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए.

