LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड

LIC AAO Prelims Result 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम ने LIC AAO की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

LIC AAO Prelims Result 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम ने LIC AAO की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने 3 अक्तूबर को हुई सहायक प्रशासनिक अधिकारी की परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यह पद भारत के बीमा क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाले पदों में से एक है. ऑनलाइन रूप में हुई इस परीक्षा में उम्मीदवारों की तीन खंडों तर्क क्षमता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी भाषा में दक्षता का मूल्यांकन किया गया।

LIC AAO Prelims Result 2025 कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एलआईसी एएओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं.

- होमपेज पर उपलब्ध Career के लिंक पर क्लिक करें.

- अब आप नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहां LIC AAO Prelims Result 2025 पर क्लिक करें.

- इसके बाद रिजल्ट पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

आप अपना रिजल्ट चेक करने के लिए यहां भी क्लिक कर सकते हैं.

LIC AAO Prelims Result 2025 एग्जाम पैटर्न और चयन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण बात यह है कि LIC ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. हालांकि उम्मीदवारों को सारे सेक्शन को अलग-अलग पास करना होगा. प्रीलिम्स परीक्षा के नंबरों को फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा. यह सिर्फ क्वॉलिफाइंग परीक्षा होगी. इसके बजाय मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर इंटरव्यू के लिए चयन किया जाएगा और मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

