Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role

गूगल इंडिया में अपनी पहचान बनाने के बाद अब मयूरी कांगो ने नई कंपनी जॉइन कर ली है. मयूरी वही हैं जिन्होंने 'घर से निकलते ही' गाने से अपनी पहचान बनाई थी, जानें नई कंपनी में उनका क्या रोल होगा...

कई लोग जीवन में खास मुकाम हासिल करने और लोगों के बीच प्रसिद्धि पाने के लिए अपनी 9 से 5 की नौकरी से छुटकारा चाहते हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने बढ़िया जॉब से सिर्फ इसलिए तौबा कर लिया जिससे वह बॉलीवुड में स्टारडम पा सकें. लेकिन मयूरी कांगो की कहानी इससे जरा उलट है. कभी एक उभरती हुई एक्ट्रेस मयूरी ने 'घर से निकलते ही' गाने से घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी. लेकिन फिर उन्होंने कारपोरेट इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था.

गूगल इंडिया में अपनी पहचान बनाने के बाद अब उन्होंने नई कंपनी जॉइन की है. अब वह पब्लिसिस ग्रुप की ग्लोबल डिलीवरी की सीईओ बन गई हैं. 25 अगस्त को मयूरी ने लिंक्डइन पर बताया कि वह पब्लिसिस ग्रुप में फिर से शामिल हो गई हैं. इस बार उन्होंने इंडिया डिलीवरी सेंटर की सीईओ के रूप में इस कंपनी को जॉइन किया है.

क्या होगा मयूरी कांगो का नई कंपनी में जॉब रोल?

उन्होंने लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पब्लिसिस ग्लोबल डिलीवरी (PGD) के लिए ग्लोबल एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम के हिस्से के रूप में पब्लिसिस ग्रुप में फिर से शामिल हो गई हूं. इस भूमिका में मैं PGD ग्लोबल टीम के साथ मिलकर मीडिया, तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में हमारे वैश्विक समाधानों और सेवाओं को आकार दूंगी. साथ ही AI प्रैक्टिस को भी आगे बढ़ाऊंगी.'



उन्होंने आगे कहा, 'मैं हमारे इंडिया डिलीवरी सेंटर की सीईओ के रूप में भी दूसरी भूमिका निभाऊंगी, जहां मैं अपनी प्रतिभाशाली टीमों के साथ मिलकर सीमाओं को आगे बढ़ाने, नवाचार करने और दुनिया भर में पब्लिसिस के ग्राहकों के लिए सार्थक प्रभाव पैदा करने के लिए काम करने के लिए उत्सुक हूं. वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए आभारी हूं और आगे की यात्रा के लिए उत्साहित हूं.' एक एक्ट्रेस से मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनने तक मयूरी की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है.

