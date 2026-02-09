लेबर कोड्स से बदली भारत में जॉब मार्केट की दिशा, छोटे शहरों में दिख रहे हैं नए नौकरी के अवसर

लेबर कोड्स लागू होने के बाद भारत में रोजगार का दायरा बढ़ा है. छोटे शहरों में नौकरियों की तेज बढ़ोतरी हुई है, वहीं महिलाओं की भर्ती में भी मजबूत इजाफा दर्ज किया गया है.

भारत में लागू हुए नए लेबर कोड्स का असर अब रोजगार के आंकड़ों में साफ दिखने लगा है. अब तक जहां रोजगार के बड़े मौके महानगरों तक सीमित माने जाते थे, वहीं अब छोटे शहर तेजी से नए जॉब हब के रूप में उभर रहे हैं. हालिया रिपोर्ट बताती है कि टियर-III और टियर-IV शहरों में औपचारिक नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि इस बदलाव के साथ महिलाओं की भर्ती में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई है.

रोजगार का दायरा और बढ़ा

दरअसल, पहले जहां कंपनियां ज्यादातर मेट्रो शहरों तक सीमित रहती थीं, अब वे छोटे शहरों और कस्बों की ओर तेजी से रुख कर रही हैं. इसका सीधा फायदा स्थानीय युवाओं को मिल रहा है, जिन्हें अब काम के लिए बड़े शहरों में पलायन नहीं करना पड़ रहा. पीटीआई के हवाले से आई जानकारी और WorkIndia की रिपोर्ट के अनुसार, लेबर कोड्स लागू होने के बाद कुल जॉब पोस्टिंग में 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह वृद्धि उन आशंकाओं के उलट है, जिनमें कहा जा रहा था कि नए नियमों के चलते भर्ती प्रक्रिया धीमी हो सकती है. आंकड़े बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि औपचारिक रोजगार का दायरा और बढ़ा है.

सबसे ज्यादा फायदा टियर-III और टियर-IV शहरों को मिला

रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा फायदा टियर-III और टियर-IV शहरों को मिला है. महाराष्ट्र का कोल्हापुर और राजस्थान का उदयपुर इस सूची में सबसे आगे रहे, जहां नौकरियों में 55 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके अलावा गोवा, विजयवाड़ा, कोच्चि, कोयंबटूर और रायपुर जैसे शहरों में भी 14 से 24 प्रतिशत तक की ग्रोथ देखी गई है. इससे साफ है कि कंपनियां अब छोटे शहरों को भी गंभीरता से रोजगार केंद्र के रूप में देख रही हैं. WorkIndia ने यह तुलना 1 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 (लेबर कोड्स से पहले) और 21 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 (लेबर कोड्स के बाद) के आंकड़ों के आधार पर की है. रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे शहरों में औपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है. हालांकि, मेट्रो शहरों का महत्व अभी भी बना हुआ है. अहमदाबाद में रोजगार 19.2 प्रतिशत बढ़ा, पुणे में 13.2 प्रतिशत, मुंबई में 8.8 प्रतिशत और कोलकाता में 8.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

औसत वेतन में मामूली बढ़ोतरी दर्ज

एक और अहम बदलाव काम करने के तरीके में दिखा है. रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिस से काम करने वाली नौकरियों में 8.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में 10.4 प्रतिशत की गिरावट आई है. माना जा रहा है कि कंपनियां लेबर नियमों के पालन को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ऑन-साइट वर्क को प्राथमिकता दे रही हैं. हालांकि, इस पूरे बदलाव के बीच सैलरी में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है. औसत वेतन में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनियां फिलहाल नियमों के अनुरूप ढलने और ऑपरेशनल बदलावों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं.

महिलाओं के लिए जॉब पोस्टिंग में बढ़ोतरी

महिलाओं की भर्ती के मोर्चे पर यह बदलाव और भी अहम माना जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए जॉब पोस्टिंग में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 6.3 प्रतिशत रहा. हाल के वर्षों में यह अंतर महिलाओं के पक्ष में सबसे ज्यादा माना जा रहा है, जो रोजगार बाजार के ज्यादा समावेशी होने का संकेत देता है. कुल मिलाकर, लेबर कोड्स के बाद भारत का रोजगार नक्शा बदलता नजर आ रहा है. छोटे शहर नए अवसरों के केंद्र बन रहे हैं, जबकि मेट्रो शहर अपनी मजबूत भूमिका बनाए हुए हैं. यह बदलाव देश में औपचारिक रोजगार को ज्यादा व्यापक और संतुलित बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

इनपुट-पीटीआई

