FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

J&K-कठुआ में सुरक्षाबलों ने संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद चलाया सर्च ऑपरेशन, ग्रामीणों का दावा- 3 संदिग्ध आतंकी देखे गए. | आरोपी शिवम मिश्रा के वकील का दावा, शिवम का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था. जबकि वीडियो में ड्राइवर सीट पर दिखा शिवम. | दिल्ली के शास्त्री पार्क में 80 लाख की लूट, बंदूक की नोंक पर बदमाशों ने लूटे 80 लाख, बदमाशों ने स्कूटी सवार से लूटे 80 लाख रुपये, बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया | लेम्बोर्गिनी मामले में इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, आरोपी शिवम मिश्रा अभी तक फरार है, विरोध के चलते दालमंडी में सख्त सुरक्षा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लेबर कोड्स से बदली भारत में जॉब मार्केट की दिशा, छोटे शहरों में दिख रहे हैं नए नौकरी के अवसर

लेबर कोड्स से बदली भारत में जॉब मार्केट की दिशा, छोटे शहरों में दिख रहे हैं नए नौकरी के अवसर

Diabetes Management: डायबिटीज में सिर्फ दवा काफी नहीं! एक्सपर्ट ने बताया कितना अहम है लाइफस्टाइल का रोल

Diabetes Management: डायबिटीज में सिर्फ दवा काफी नहीं! एक्सपर्ट ने बताया कितना अहम है लाइफस्टाइल का रोल

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम

Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 

इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

लेबर कोड्स से बदली भारत में जॉब मार्केट की दिशा, छोटे शहरों में दिख रहे हैं नए नौकरी के अवसर

लेबर कोड्स लागू होने के बाद भारत में रोजगार का दायरा बढ़ा है. छोटे शहरों में नौकरियों की तेज बढ़ोतरी हुई है, वहीं महिलाओं की भर्ती में भी मजबूत इजाफा दर्ज किया गया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 09, 2026, 06:51 PM IST

लेबर कोड्स से बदली भारत में जॉब मार्केट की दिशा, छोटे शहरों में दिख रहे हैं नए नौकरी के अवसर

सांकेतिक तस्वीर 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत में लागू हुए नए लेबर कोड्स का असर अब रोजगार के आंकड़ों में साफ दिखने लगा है. अब तक जहां रोजगार के बड़े मौके महानगरों तक सीमित माने जाते थे, वहीं अब छोटे शहर तेजी से नए जॉब हब के रूप में उभर रहे हैं. हालिया रिपोर्ट बताती है कि टियर-III और टियर-IV शहरों में औपचारिक नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि इस बदलाव के साथ महिलाओं की भर्ती में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई है.

रोजगार का दायरा और बढ़ा

दरअसल, पहले जहां कंपनियां ज्यादातर मेट्रो शहरों तक सीमित रहती थीं, अब वे छोटे शहरों और कस्बों की ओर तेजी से रुख कर रही हैं. इसका सीधा फायदा स्थानीय युवाओं को मिल रहा है, जिन्हें अब काम के लिए बड़े शहरों में पलायन नहीं करना पड़ रहा. पीटीआई के हवाले से आई जानकारी और WorkIndia की रिपोर्ट के अनुसार, लेबर कोड्स लागू होने के बाद कुल जॉब पोस्टिंग में 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह वृद्धि उन आशंकाओं के उलट है, जिनमें कहा जा रहा था कि नए नियमों के चलते भर्ती प्रक्रिया धीमी हो सकती है. आंकड़े बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि औपचारिक रोजगार का दायरा और बढ़ा है. 

सबसे ज्यादा फायदा टियर-III और टियर-IV शहरों को मिला

रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा फायदा टियर-III और टियर-IV शहरों को मिला है. महाराष्ट्र का कोल्हापुर और राजस्थान का उदयपुर इस सूची में सबसे आगे रहे, जहां नौकरियों में 55 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके अलावा गोवा, विजयवाड़ा, कोच्चि, कोयंबटूर और रायपुर जैसे शहरों में भी 14 से 24 प्रतिशत तक की ग्रोथ देखी गई है. इससे साफ है कि कंपनियां अब छोटे शहरों को भी गंभीरता से रोजगार केंद्र के रूप में देख रही हैं. WorkIndia ने यह तुलना 1 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 (लेबर कोड्स से पहले) और 21 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 (लेबर कोड्स के बाद) के आंकड़ों के आधार पर की है. रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे शहरों में औपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है. हालांकि, मेट्रो शहरों का महत्व अभी भी बना हुआ है. अहमदाबाद में रोजगार 19.2 प्रतिशत बढ़ा, पुणे में 13.2 प्रतिशत, मुंबई में 8.8 प्रतिशत और कोलकाता में 8.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. 

औसत वेतन में मामूली बढ़ोतरी दर्ज

एक और अहम बदलाव काम करने के तरीके में दिखा है. रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिस से काम करने वाली नौकरियों में 8.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में 10.4 प्रतिशत की गिरावट आई है. माना जा रहा है कि कंपनियां लेबर नियमों के पालन को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ऑन-साइट वर्क को प्राथमिकता दे रही हैं. हालांकि, इस पूरे बदलाव के बीच सैलरी में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है. औसत वेतन में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनियां फिलहाल नियमों के अनुरूप ढलने और ऑपरेशनल बदलावों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. 

यह भी पढ़ें: NEET-PG 2025-26 का कट-ऑफ 235 से माइनस 40 जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त, NBEMS से मांगा जवाब

महिलाओं के लिए जॉब पोस्टिंग में बढ़ोतरी

महिलाओं की भर्ती के मोर्चे पर यह बदलाव और भी अहम माना जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए जॉब पोस्टिंग में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 6.3 प्रतिशत रहा. हाल के वर्षों में यह अंतर महिलाओं के पक्ष में सबसे ज्यादा माना जा रहा है, जो रोजगार बाजार के ज्यादा समावेशी होने का संकेत देता है. कुल मिलाकर, लेबर कोड्स के बाद भारत का रोजगार नक्शा बदलता नजर आ रहा है. छोटे शहर नए अवसरों के केंद्र बन रहे हैं, जबकि मेट्रो शहर अपनी मजबूत भूमिका बनाए हुए हैं. यह बदलाव देश में औपचारिक रोजगार को ज्यादा व्यापक और संतुलित बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. 

इनपुट-पीटीआई 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement