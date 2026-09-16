मजदूर के बेटे ने पड़ोसी के WiFi से की थी JEE की तैयारी, जानें झुग्गी से IIT दिल्ली में बीटेक करने तक का सफर

आज हम आपको मुंबई की एक छोटी सी झुग्गी बस्ती में रहने वाले उस शख्स की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने पड़ोसी के वाईफाई कनेक्शन की मदद से जेईई की तैयारी की. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे महंगी कोचिंग कर पाते तो उन्होंने ऑनलाइन रिसोर्स का सहारा लिया. आज वो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं...

कुछ स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं. उनके पास महंगी कोचिंग, तेज इंटरनेट, पढ़ने के लिए अलग कमरा और किताबों से भरी अलमारी होती है. लेकिन हर स्टूडेंट की तैयारी की परिस्थितियां ऐसी नहीं होतीं. कुछ बच्चे सीमित संसाधनों और मुश्किल हालात के बीच पढ़ाई शुरू करते हैं और अपनी मेहनत के दम पर ऐसी सफलता हासिल करते हैं, जो दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन जाती है.

महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता था परिवार तो ऑनलाइन तैयारी बनी सहारा

मुंबई के लोकमान्य तिलक नगर की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले अभिषेक शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. अभिषेक का परिवार एक छोटे से किराये के घर में रहता था. उनके पिता स्टील फैब्रिकेशन कंपनी में मजदूरी करते हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि महंगी कोचिंग का खर्च उठाना आसान नहीं था. अलग स्टडी रूम और जरूरी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात हैं, परिवार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था.

ऐसे में अभिषेक के लिए सिर्फ ऑनलाइन तैयारी ही एकमात्र सहारा था. लेकिन उनके पास इंटरनेट की सुविधा भी सीमित थी. ऐसे में जब उनके मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता था, तो वह पड़ोसी के वाईफाई सिग्नल का इस्तेमाल करने के लिए घर की छत पर चले जाते थे. वहीं से बैठकर वह अपनी JEE की तैयारी में लगे रहते थे.

JEE में शानदार रैंक लाकर आज आईआईटी दिल्ली में कर रहे पढ़ाई

अभिषेक को अपनी मेहनत का फल जेईई एडवांस्ड 2024 में मिला. इस परीक्षा में उन्होंने परीक्षा में 2456वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की. ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटिगरी में उनकी रैंक 415 रही. इसके बाद उन्हें आईआईटी दिल्ली में बीटेक की पढ़ाई के लिए एडमिशन मिला.

अभिषेक की सफलता का श्रेय अपने परिवार खासकर अपने माता-पिता को देते हैं. परिवार ने सीमित परिस्थितियों के बावजूद बेटे की पढ़ाई को प्राथमिकता दी. अभिषेक ने बताया था कि उनके माता-पिता कई बार जमीन पर सोते थे और वह बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते थे. उनके लिए माता-पिता का यह त्याग सिर्फ एक सुविधा नहीं था, बल्कि पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा भी थी. अभिषेक ने अपने परिवार को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बताया.

क्या सिखाती है अभिषेक शर्मा की सफलता की कहानी?

मुंबई की एक झुग्गी बस्ती के छोटे से किराये के घर से आईआईटी दिल्ली तक पहुंचने का अभिषेक का सफर सिर्फ एक परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल करने की कहानी नहीं है. यह दिखाती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के सामने संसाधनों की कमी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है और परिवार का सहयोग और लगातार मेहनत के साथ-साथ उपलब्ध ऑनलाइन संसाधनों का सही इस्तेमाल उनके सफर में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है. यह कहानी उन स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से मायने रखती है, जो सीमित सुविधाओं के बावजूद बड़े लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं.

