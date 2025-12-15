KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

KVS Recruitment 2025: अगर आप केवीएस में कार्यरत हैं और प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो आपके लिए काफी अहम खबर है. जानें डिटेल्स...

KVS Recruitment 2025: अगर आप केवीएस में कार्यरत हैं और प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो आपके लिए काफी अहम खबर है. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने साल 2025 के लिए अहम भर्ती अभियान शुरू किया है. इससे पहले 9921 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और अब संगठन ने 2499 नए पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती केवल केवीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए है. इस भर्ती के तहत प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, प्रधानाध्यापक, एएसओ, एसएसए, जेएसए, फाइनेंस ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर जैसे पदों को भरा जाएगा. इसके लिए आवेदन 12 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे.

KVS Recruitment 2025: अहम तारीखें

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इन पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 11 दिसंबर 2025 को जारी किया था और आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हो गई थी. इच्छुक उम्मीदवार 26 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 है. वहीं परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी.

KVS Recruitment 2025: कब होगा एग्जाम?

परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. कुल 2499 पदों में से 1712 अनारक्षित, 525 अनुसूचित जाति (एससी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित और 262 अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. सफल कैंडिडेट्स का चयन लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन (LDE) और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन LDCE के माध्यम से किया जाएगा. टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों को LDE के माध्यम से और फाइनेंस ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर के पदों को LDCE के माध्यम से भरा जाएगा.

KVS Recruitment 2025: परीक्षा पैटर्न

परीक्षा में 60 ऑब्जेक्टिव सवाल (60 अंक) और 10 डिस्क्रिप्टिव सवाल (40 अंक) होंगे. कुल समय ढाई घंटे है. पास होने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे.

