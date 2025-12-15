FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

MNREGA को खत्म कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नया कानून बनाएगी सरकार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में पेश करेंगे बिल | गोवा नाइट क्लब हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी तेज, पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम तक भारत वापसी संभव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AILET 2026 Answer Key Released: AILET 2026 की आंसर की nationallawuniversitydelhi.in पर जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

AILET 2026 की आंसर की जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

KVS Recruitment 2025: अगर आप केवीएस में कार्यरत हैं और प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो आपके लिए काफी अहम खबर है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 15, 2025, 10:54 AM IST

KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

KVS Recruitment 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

KVS Recruitment 2025: अगर आप केवीएस में कार्यरत हैं और प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो आपके लिए काफी अहम खबर है. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने साल 2025 के लिए अहम भर्ती अभियान शुरू किया है.  इससे पहले 9921 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और अब संगठन ने 2499 नए पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती केवल केवीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए है. इस भर्ती के तहत प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, प्रधानाध्यापक, एएसओ, एसएसए, जेएसए, फाइनेंस ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर जैसे पदों को भरा जाएगा. इसके लिए आवेदन 12 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे.

KVS Recruitment 2025: अहम तारीखें

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इन पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 11 दिसंबर 2025 को जारी किया था और आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हो गई थी. इच्छुक उम्मीदवार 26 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 है. वहीं परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. 

KVS Recruitment 2025: कब होगा एग्जाम?

परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. कुल 2499 पदों में से 1712 अनारक्षित, 525 अनुसूचित जाति (एससी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित और 262 अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. सफल कैंडिडेट्स का चयन लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन (LDE) और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन LDCE के माध्यम से किया जाएगा. टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों को LDE के माध्यम से और फाइनेंस ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर के पदों को LDCE के माध्यम से भरा जाएगा.

KVS Recruitment 2025: परीक्षा पैटर्न

परीक्षा में 60 ऑब्जेक्टिव सवाल (60 अंक) और 10 डिस्क्रिप्टिव सवाल (40 अंक) होंगे. कुल समय ढाई घंटे है. पास होने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 
मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
Mysterious Temple: आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या 
आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या
MORE
Advertisement