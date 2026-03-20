KVS Online Admission 2026-27: केंद्रीय विद्यालय की बालवाटिका और पहली कक्षा में एडमिशन शुरू, जानें कब है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख

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केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बालवाटिका 1-3 और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें कब तक भर सकेंगे फॉर्म...
Kendriya Vidyalaya Admission 2026-27: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बालवाटिका 1-3 और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, वे KVS की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2026 है.
रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख- 20 मार्च 2026
आवेदन करने की आखिरी तारीख- 2 मार्च 2026
पहली प्रोविजनल लिस्ट (बालवाटिका 1, 2 और 3): 8 अप्रैल 2026
पहली प्रोविजनल लिस्ट (कक्षा 1): 9 अप्रैल 2026
असम, केरल और पुडुचेरी के लिए के लिए लिस्ट: 10 अप्रैल 2026 (आम चुनाव के लिए मतदान के कारण)
कक्षा 1 में एडमिशन के लिए शैक्षणिक वर्ष के 31 मार्च को बच्चे की आयु 6 साल होनी चाहिए. 1 अप्रैल को जन्मे बच्चे भी पात्र माने जाएंगे. माता-पिता को आयु का वैध प्रमाण देना होगा जिसमें नगरपालिका अधिकारियों से जारी जन्म प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, अधिसूचित नागरिक निकायों से प्रमाण पत्र, डिफेंस सर्विस या हॉस्पिटल के रिकॉर्ड (अगर लागू हो) शामिल होगा.
अभिभावक केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का फॉर्म भरने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.
- KVS Admission 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.
- पूछे गए जरूरी डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करें.
- अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और जरूरी होने पर फीस का भुगतान करें.
- फॉर्म जमा करें और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना न भूलें.
KVS ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र में दर्ज पता ही नजदीकी क्षेत्र के आधार पर चयन मानदंड निर्धारित करने के लिए आखिरी माना जाएगा. आवेदन जमा करने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी. सिवाय उन मामलों में छूट होगी, जहां सरकारी कर्मचारी प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल आवास में ट्रांसफर होते हैं.
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