KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 14 नवंबर से भर सकेंगे फॉर्म

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बंपर भर्तियां निकली है. अगर आप इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है...

KVS NVS Vacancy 2025: अगर आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. CBSE ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) भर्ती 2025 के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में सीधी भर्ती के तहत विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. योग्य भारतीय नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान में केवीएस और एनवीएस में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी जैसे टीचिंग पोस्ट के साथ-साथ नॉन टीचिंग पोस्ट की कई वैकेंसियां शामिल हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता, वैकेंसी और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सटीक जानकारी के लिए केवल सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइटों का ही उपयोग करें.

KVS NVS Vacancy 2025 नोटिफिकेशन और डिटेल्स

सीबीएसई ने विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर 2025 से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी. सभी आवेदन ऑफिशियल वेबसाइटों https://www.cbse.gov.in, https://kvsangathan.nic.in और https://navodaya.gov.in के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए.

इस भर्ती में कई चरण शामिल हैं जो लिखित परीक्षा से शुरू होते हैं और अगर पद के लिए आवश्यक हो तो उसके बाद कौशल परीक्षण भी होता है. प्रारंभिक चरणों में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी आयोजित की जाएगी. आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग होगी जिसकी गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 4 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू है.

KVS NVS Vacancy 2025: कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करनी होंगी. टीचिंग के पदों में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पद शामिल हैं, जबकि नॉन टीचिंग पदों में प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी पद शामिल हैं. विस्तृत रिक्तियों की सूची और योग्यता संबंधी आवश्यकताएं आधिकारिक अधिसूचना में दी गई हैं. आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हैं और ऑनलाइन देय हैं.

KVS NVS Vacancy 2025 के लिए कैसे करें आवेदन?

चरण 1: ऑफिशियल सीबीएसई, केवीएस या एनवीएस भर्ती पोर्टल पर जाएं.

चरण 2: वैध व्यक्तिगत विवरण के साथ रजिस्ट्रेशन करें और एक लॉगिन आईडी बनाएं.

चरण 3: शैक्षिक योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें.

चरण 4: जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें.

चरण 5: आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और 4 दिसंबर 2025 से पहले फॉर्म जमा करें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. सभी अपडेट, एडमिट कार्ड और भर्ती संबंधी घोषणाएं केवल ऑफिशियल पोर्टल पर ही उपलब्ध होंगी.



