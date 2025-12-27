KVS NVS Exam City Intimation Slip: इस लिंक से डाउनलोड करें KV-NV का सिटी इंटिमेशन स्लिप, जानें कब होगी परीक्षा

KVS NVS Exam City Intimation Slip: सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती के पहले चरण की परीक्षा का शेड्यूल और सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

KVS NVS Exam City Intimation Slip: सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती के पहले चरण की परीक्षा का शेड्यूल और सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, वे सीबीएसई के ऑफिशियल एग्जाम पोर्टल पर लॉगइन करके अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही डिटेल्ट एग्जाम शेड्यूल को चेक कर सकते हैं.

KVS NVS Exam City Intimation Slip 2025: कब होगी परीक्षा?

KVS और NVS में भर्ती के लिए होने वाली यह परीक्षा दो दिनों तक चलेगी. 10 जनवरी को प्राइमरी टीचर, जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के पदों के लिए परीक्षाएं सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी जबकि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

इसके बाद 11 जनवरी को सुबह 9:30 से 11:30 तक असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी. वहीं दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड I और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जैसे पदों के लिए आयोजित की जाएगी.

KVS NVS Exam City Intimation Slip 2025 कैसे डाउनलोड करें?

- सीबीएसई के ऑफिशियल एग्जाम पोर्टल पर जाएं.

- अपने रजिस्ट्रेशन नंबर (जो 2598 से शुरू होता है) का उपयोग करके लॉग इन करें.

- अपना पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन एंटर करके सबमिट करें.

- आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सिटी इंटीमेशन स्लिप दिखाई देगी.

- इसे डाउनलोड करें और इसी के मुताबिक अपनी यात्रा की प्लानिंग करें.

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के शहर में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

KVS NVS Exam City Intimation Slip 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

KVS NVS Exam City Intimation Slip 2025 कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

एग्जाम सेंटर की पूरी जानकारी वाला एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से जुड़े नए अपडेट्स के लिए सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट्स को नियमित चेक करते रहें.

