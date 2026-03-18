KVS Admission 2026: जल्द शुरू होने वाली है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की रेस, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो अटक जाएगा काम

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KVS Admission 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कभी भी एडमिशन से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो जानें डिटेल्स...
KVS Admission 2026: अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए. केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कभी भी एडमिशन से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. KVS के ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी दी गई है कि जल्द ही एडमिशन से जुड़ी औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी और कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.
केंद्रीय विद्यालय संगठन देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के लिए जिम्मेदार है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बड़ी संख्या में देशभर से आवेदन आने की उम्मीद है. इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन ही आयोजित की जाने की उम्मीद है. पैरेंट्स को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें नोटिफिकेशन में दिए गए गाइडलाइंस के मुताबिक ही अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. कक्षा 2, 9 और 11 में एडमिशन सीटों की उपलब्धता के अनुसार किए जाने की उम्मीद है. नोटिफिकेशन में इससे भी जुड़ी जानकारी दी गई होगी.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कक्षाओं में एडमिशन के लिए पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे. पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आयु सीमा की जानकारी भी दी गई होगी और उम्र के वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स का भी उल्लेख होगा. आरक्षण से जुड़ी नीतियां पहले की ही तरह रहने की उम्मीद है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण शामिल होगा. ट्रांसफर के मामले में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी.
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का शॉर्ट नोटिस
KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का डायरेक्ट लिंक
आवेदन प्रक्रिया के दौरान आयु, निवास और कैटिगरी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. खास कोटा के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मामले में दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी हो सकती है. हालांकि जिन डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन के लिए जरूरत होगी, उसकी जानकारी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी जाएगी.
बच्चों के पैरेंट्स और अभिभावकों को केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से जाने की सलाह दी जाती है. नोटिफिकेशन में आवेदन प्रक्रिया और उसमें होने वाली गलतियों से बचने के तरीके के बारे में दिशानिर्देश दिए जाने की उम्मीद है. एडमिशन लिस्ट, कक्षा 1 के लिए लॉटरी सिस्टम और एडमिशन से जुड़ी दूसरी प्रक्रियाओं से जुड़ी डिटेल्स भी नोटिफिकेशन में शामिल होने की उम्मीद है.
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