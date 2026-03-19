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Kendriya Vidyalaya में EWS कोटे से एडमिशन पाने के लिए लगेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स? यहां चेक करें प्रवेश प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

Kendriya Vidyalaya Admission 2026-27: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एडमिशन के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से जुड़ी सारी डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 19, 2026, 12:29 PM IST

Kendriya Vidyalaya में EWS कोटे से एडमिशन पाने के लिए लगेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स? यहां चेक करें प्रवेश प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

Kendriya Vidyalaya Admission 2026 (Photo: Canva)

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Kendriya Vidyalaya Admission 2026-27: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एडमिशन के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कक्षा I और बालवाटिका-1 और 3 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू होगी. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2026 है. कक्षा 2 और उससे आगे की कक्षाओं में एडमिशन केवल ऑफलाइन तरीके से ही मिल सकेगा जो सीटों की उपलब्धता पर निर्भर होगा और एडमिशन शेड्यूल 2026-27 के अनुसार होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में मौजूद हैं. 

Kendriya Vidyalaya Admission 2026-27: पात्रता मानदंड और उम्र से जुड़ी योग्यताएं

पहली कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 31 मार्च 2026 तक 6 साल होनी चाहिए. एडमिशन KVS एडमिशन गाइडलाइंस 2026-27 के अनुसार किया जाएगा जिसमें आरक्षण मानदंड भी शामिल हैं. बालवाटिका 1 में एडमिशन के लिए 31 मार्च 2026 तक आयु मानदंड 3 से 4 साल, बालवाटिका 2 के लिए 4 से 5 साल और बालवाटिका 3 के लिए 5 से 6 साल है. जिन केंद्रीय विद्यालयों में बालवाटिका-3 संचालित है, उनमें स्टूडेंट्स को पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा. 

Kendriya Vidyalaya Admission 2026-27: बड़ी कक्षाओं और नए केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया

बालवाटिका 2-3 और दूसरी कक्षा के साथ-साथ उससे ऊपर की कक्षाओं (कक्षा 11 को छोड़कर), जहां ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस की सुविधा नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल 2026 से 8 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी. एप्लीकेशन केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को प्रस्तुत करने होंगे. नए केंद्रीय विद्यालय जिनका कामकाज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, वहां बालवाटिका और पहली कक्षा में एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा जबकि दूसरी से पांचवीं कक्षा तक के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन होगी. मौजूदा केंद्रीय विद्यालयों में जहां नए सेक्शन जोड़े गए हैं, वहां पहली कक्षा में ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया भी साथ-साथ चलेगी. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
ऑनलाइन आवेदन करना का डायरेक्ट लिंक

Kendriya Vidyalaya Admission 2026-27: कब से शुरू होंगी कक्षाएं?

बालवाटिका सेक्शन वाले केंद्रीय विद्यालयों में  बालवाटिका-1 और 3 में एडमिशन ऑनलाइन होगा जबकि बालवाटिका-2 और 3 में एडमिशन ऑफलाइन हो सकते हैं. कक्षा में 40 से कम स्टूडेंट्स होने पर नए एडमिशन स्वीकार किए जाएंगे. ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए मान्य डॉक्यूमेंट्स में कलर कोडेड राशन कार्ड मान्य होंगे. कलर कोडेड राशन कार्ड उन राज्यों में जारी किए जाते हैं, जहां बीपीएल कार्ड जारी नहीं किया जाता. 

शैक्षणिक सत्र के दौरान एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा. केवल उन्हीं एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा, जहां सरकार के कर्मचारी का ट्रांसफर हो रहा हो. बालवाटिका और पहली कक्षा के लिए सत्र 20 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे जबकि इसके अलावा दूसरी कक्षाएं 1 अप्रैल 2026 से शुरू होंगी.

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