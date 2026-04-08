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KV Balvatika Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय बालवाटिका लॉटरी के नतीजे जारी, एक क्लिक में देखें एडमिशन हुआ या नहीं

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KV Balvatika Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय बालवाटिका लॉटरी के नतीजे जारी, एक क्लिक में देखें एडमिशन हुआ या नहीं

KV Balvatika Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए बालवाटिका लॉटरी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ या नहीं...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 08, 2026, 03:12 PM IST

KV Balvatika Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय बालवाटिका लॉटरी के नतीजे जारी, एक क्लिक में देखें एडमिशन हुआ या नहीं

KVS Balvatika Lottery Result Out (Image: Canva)

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KV Balvatika Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए बालवाटिका लॉटरी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला  बालवाटिका-1 और बालवाटिका-3 में करवाना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल केवीएस पोर्टल kvsangathan.nic.in या एडमिशन पोर्टल admission.kvs.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो पाया या नहीं. शहर के केंद्रीय विद्यालयों में सीटों की हमेशा कमी बनी रहती है, ऐसे में निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए लॉटरी सिस्टम बेहद जरूरी है. 

KV Balvatika Lottery Result 2026: केवीएस बालवाटिका लॉटरी रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से केवीएस बालवाटिका लॉटरी का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- केवीएस पोर्टल kvsangathan.nic.in या एडमिशन पोर्टल admission.kvs.gov.in पर जाएं .
- होमपेज पर Balvatika Lottery Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अब बालवाटिका-1 या बालवाटिका-3 में से चुनें.
- उस केंद्रीय विद्यालय का चयन करें जिसके लिए आपने आवेदन किया था.
- फाइनल सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा.
- Ctrl + F का इस्तेमाल करके पीडीएफ फाइल में अपने बच्चे का नाम और एप्लीकेशन नंबर ढूंढें.

KVS Balvatika Lottery Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

KV Balvatika Lottery Result 2026: अब आगे क्या होगा? 

केंद्रीय विद्यालय संगठन बालवाटिका की लॉटरी का रिजल्ट जारी होने के बाद अब सिलेक्ट हुए बच्चों के पैरेंट्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही एडमिशन की फाइनल पुष्टि दी जाएगी. सीटें खाली होने पर केंद्रीय विद्यालय और लिस्ट जारी कर सकता है. जरूरी डॉक्यूमेंट्स में जन्म प्रमाण पत्र (कक्षा 1 के लिए अनिवार्य), हाल ही की डिजिटल तस्वीर (अधिकतम 200 KB), वैध पते का प्रमाण, आधार कार्ड, अभिभावक का सेवा प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), ईडब्ल्यूएस/बीपीएल प्रमाणपत्र (अगर लागू हो), विकलांगता प्रमाण पत्र (अगर लागू हो) शामिल हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवीएस बालवाटिका लॉटरी रिजल्ट 2026 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

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