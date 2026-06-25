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पिता का बिजनेस डूबने से 15 की उम्र में मिला जिंदगी का सबक, जानें कुणाल शाह का WhatsApp का ग्लोबल हेड बनने तक का सफर

आर्थिक संकट से जूझते अपने परिवार का सहारा बनने से लेकर देश के चर्चित स्टार्टअप फाउंडर्स में शामिल होने के बाद अब वॉट्सऐप के ग्लोबल हेड बनने तक कुणाल शाह का सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, जानें उनकी कहानी...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 25, 2026, 05:03 PM IST

पिता का बिजनेस डूबने से 15 की उम्र में मिला जिंदगी का सबक, जानें कुणाल शाह का WhatsApp का ग्लोबल हेड बनने तक का सफर

वॉट्सऐप के नए ग्लोबल हेड कुणाल शाह की सफलता की कहानी. (Image: Instagram)

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  • आर्थिक संघर्ष से भरा है वॉट्सऐप के नए ग्लोबल हेड का सफर
  • पिता का बिजनेस ठप पड़ने के बाद दिया परिवार को सहारा
  • फ्रीचार्ज और क्रेड जैसे स्टार्टअप से बदली जिंदगी
  • बीच में ही छोड़ दी थी एमबीए की पढ़ाई

कहते हैं कि सफलता कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती. जो लोग मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते, वही आगे चलकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं. भारत के मशहूर उद्यमी और CRED के फाउंडर कुणाल शाह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. आर्थिक संकट से जूझते अपने परिवार का सहारा बनने से लेकर देश के चर्चित स्टार्टअप फाउंडर्स में शामिल होने के बाद अब वॉट्सऐप के ग्लोबल हेड बनने तक उनका सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है.

पिता का बिजनेस ठप होने से कैसे मिला जिंदगी का सबक?

कुणाल शाह का जन्म और पालन-पोषण मुंबई में हुआ. जब वह किशोरावस्था में थे तभी उनके पिता का दवा का कारोबार डूबने के कगार पर जा पहुंचा. परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस दौर ने कुणाल को कम उम्र में ही जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराया. उन्होंने समझा कि पैसे की कीमत क्या होती है और मुश्किल समय में जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं.

परिवार की मदद के लिए कुणाल ने कम उम्र में ही छोटे-मोटे काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने मेहंदी के कोन बेचने से लेकर ट्यूशन पढ़ाने, डेटा एंट्री और डिलिवरी बॉय तक के काम किए. इन कामों ने उन्हें सिर्फ कमाई का जरिया ही नहीं दिया, बल्कि लोगों की जरूरतों, मार्केट और ग्राहकों की सोच को समझने का मौका भी दिया. यही अनुभव आगे चलकर उनके स्टार्टअप में काफी काम आया.

कितने पढ़े-लिखे हैं वॉट्सऐप के नए ग्लोबल हेड?

कुणाल शाह ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एमबीए की पढ़ाई के लिए उन्होंने एनएमआईएमएस (NMIMS) में दाखिला तो लिया लेकिन बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाने का सपना देख रहे कुणाल ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने स्टार्टअप के गलियारों में कदम रखा. साल 2010 में कुणाल शाह ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ्रीचार्ज की स्थापना की. उस समय मोबाइल रिचार्ज और डिजिटल पेमेंट का मार्केट तेजी से बढ़ रहा था. फ्रीचार्ज ने कम समय में बड़ी लोकप्रियता हासिल की और 2015 में ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने इसे करीब 400 मिलियन डॉलर में खरीद लिया. इस डील ने कुणाल शाह को भारत के सफल स्टार्टअप उद्यमियों की लिस्ट में ला खड़ा किया.

CRED की स्थापना से कैसे बदली कुणाल शाह की जिंदगी?

फ्रीचार्ज की सफलता के बाद भी कुणाल नहीं रुके. साल 2018 में उन्होंने CRED की शुरुआत की. यह क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट और वित्तीय सेवाओं से जुड़ा प्लेटफॉर्म है. अपनी अलग सोच, अनोखी मार्केटिंग स्ट्रैटजी और ग्राहकों की जरूरतों को समझने की क्षमता के दम पर CRED तेजी से भारत के सबसे चर्चित फिनटेक स्टार्टअप्स में शामिल हो गया. आज कंपनी की वैल्यूएशन अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है और यह देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में गिनी जाती है.

अब कुणाल शाह सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में जाना-माना नाम हैं. उनकी इसी काबिलियत के दम पर ही मेटा ने उन्हें वॉट्सऐप का ग्लोबल हेड भी बनाया है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि बड़ी सफलता पाने के लिए सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि सही सोच, लगातार सीखने की आदत, जोखिम उठाने का साहस और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने का जज्बा भी जरूरी होता है.

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