केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 7 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आइए कवी में एडमिशन के लिए पूरा प्रोसेस जानते हैं.

केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर विद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत कक्षा 1 एवं बालवाटिका में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च सुबह 10 बजे से शुरू हों जाएंगे जो 21 मार्च रात 10 बजे तक चलेंगे. कक्षा एक में प्रवेश के लिए उम्र 6 वर्ष और बालवाटिका एक में प्रवेश की उम्र तीन से चार वर्ष की होगी. जबकि बालवाटिका दो में चार से पांच वर्ष की और बालवाटिका तीन में प्रवेश की उम्र पांच से छह वर्ष तक होनी चाहिए.

📢 #KVS Admission Notification 2025-26



Kendriya Vidyalaya Sangathan has issued the admission notification for the Academic Year 2025-26.



For detailed admission guidelines, visit the #KVS HQ website: https://t.co/L18i51FrRy#KVSAdmissions2025 pic.twitter.com/Ou0W69fPxh

— Kendriya Vidyalaya Sangathan (@KVS_HQ) March 5, 2025

केवी में एडमिशन का शेड्यूल

केवी में एडमिशन के लिए https://kvsangathan.nic.in पर जाकर आवेदन करें.

क्लास-1 और बाल वाटिका 1 और 2 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च सुबह 10 बजे से शुरू होंगे.

21 मार्च को रात 10 बजे तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

कक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की पहली सूची एवं वेटिंग सूची 25 मार्च को जारी होगी.

बाल वाटिका में चयनित छात्रों की लिस्ट और प्रतीक्षा सूची 26 मार्च को जारी की जाएगी.

केवी में एडमिशन के लिए दूसरी लिस्ट 2 अप्रैल को जारी की जाएगी

केवीएस की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कक्षा-2, बाल वाटिका-2 और बाकी कक्षाओं में एडमिशन का प्रोसस 2 अप्रैल को शुरू होगा जिसकी आखिरी डेट 11 अप्रैल है. हालांकि, एडमिशन सिर्फ उन्हीं क्लासेज में होगा जिनमें सीटें खाली होंगीं. बाल वाटिका-2, कक्षा-2 और अन्य क्लास में प्रवेश के लिए पहली सूची 17 अप्रैल को जारी होगी. क्लास XI को छोड़कर सभी में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून होगी.

