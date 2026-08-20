सिर्फ 6.8 CGPA... फिर भी माइक्रोसॉफ्ट में ₹32 लाख की जॉब, जानें किन स्किल्स के दम पर हुआ ये कमाल

क्या सिर्फ एकेडमिक नंबर ही किसी शख्स के बढ़िया करियर की गारंटी होते हैं? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आदित्य जामवाल की कहानी आपकी सोच बदल देगी...

फिल्म थ्री इडियट्स का मशहूर डायलॉग है कि काबिल बनो, कामयाबी झख मारकर पीछे आएगी. आदित्य जामवाल के बारे में यह बात बिलकुल फिट बैठती है. ग्रेजुएशन में 6.8 सीजीपीए पाने वाले इस शख्स की कहानी जीवन में स्किल के महत्व को बयां करती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में आदित्य जामवाल के करियर के सफर के बारे में बताया गया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

माइक्रोसॉफ्ट में 32 लाख रुपयों के एनुअल पैकेज पर जॉब

नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने वाले आदित्य की कहानी बेहद खास है. उन्होंने 6.8 सीजीपीए के साथ अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है और फिलहाल हैदराबाद में जानी-मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं. उनका सालाना पैकेज 32 लाख रुपयों से भी ज्यादा है.

बैच के टॉपर की स्टार्टअप में लगी 6 लाख के पैकेज पर नौकरी

पोस्ट में आगे बताया गया कि बैच के जिस टॉपर स्टूडेंट को 9.2 सीजीपीए मिला था, वह फिलहाल एक स्टार्टअप में 6 लाख रुपये की सैलरी पर काम कर रहा है. अगर पोस्ट में शेयर किए गए आंकड़े सही हैं तो दोनों की सैलरी के बीच 26 लाख रुपयों का अंतर है.

यहां पढ़ें सोशल मीडिया पोस्ट

Meet Aditya Jamwal, who completed his https://t.co/BC6fLkcQNf CSE from JIIT Noida. This backbencher with just 6.8 CGPA focused on what is important. Now he is a SWE at Microsoft Hyderabad, earning more than 32 LPA.



Whereas his 9.2 CGPA class topper is working at a startup for 6… pic.twitter.com/rMpNKr8c5I — Vikas Alwys (@VikasAlwys) August 19, 2026

किन स्किल्स ने आदित्य जामवाल को इस मुकाम पर पहुंचाया?

पोस्ट के मुताबिक, आदित्य जामवाल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान टेक्निकल स्किल्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया. उन्होंने करीब 50 डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पैटर्न पर काम किया और एक प्रोजेक्ट तैयार किया . अपने टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को कंपनियों के सामने रखा और इसका उन्हें फायदा मिला. इसके अलावा उन्होंने लो-लेवल सिस्टम डिजाइन की पढ़ाई की और ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अपनी समझ को और मजबूत बताया.

पोस्ट में आगे यह भी बताया गया कि टेक्निकल इंटरव्यू के लिए उन्होंने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंडामेटल्स भी सीखे. तैयारी के दौरान उनका फोकस कॉन्सेप्ट को समझकर प्रैक्टिकल के दौरान उनका इस्तेमाल करने पर रहा. अपनी इन्हीं स्किल्स की वजह से वह अब माइक्रोसॉफ्ट में इतने हाई पैकेज पर काम कर रहे हैं.

क्या सिखाती है आदित्य जामवाल की कहानी?

हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट के दौरान एकेडमिक मार्क्स के महत्व को नकारा नहीं जा सकता. लेकिन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के दौरान टेक्निकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रोजेक्ट और इंटरव्यू की तैयारी का भी खूब फायदा मिलता है. जो आदित्य जामवाल के मामले में भी देखा जा सकता है. आदित्य जामवाल की कहानी सिखाती है कि स्टूडेंट्स, एकेडमिक पढ़ाई और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों पर एकसाथ फोकस करके अपने करियर में खास मुकाम हासिल कर सकते हैं.