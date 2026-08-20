JPSC-JSSC विवाद में नया मोड़, हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के फैसले पर लगाई रोक, जानें सुनवाई में उम्मीदवारों ने क्या-क्या दलीलें दीं

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की 22 भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल करने के आदेश पर रोक लगा दी है. जानें याचिकाकर्ताओं ने अदालत में क्या-क्या दलीलें दीं और अब मामले की सुनवाई कब होगी...

झारखंड सरकार के 22 भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल करने के आदेश के खिलाफ प्रभावित उम्मीदवारों की कानूनी लड़ाई नए मोड़ पर पहुंच गई है. दरअसल, गुरुवार 20 अगस्त 2026 को हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर स्टे लगा दिया है.

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के बाद सीआईडी और एसआईटी जांच के आधार पर झारखंड सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाया था. सरकार के इस फैसले का नियुक्त हो चुके उम्मीदवार विरोध कर रहे थे और उन्होंने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

चार याचिकाओं में झारखंड सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

इन कैंसिल हुई भर्ती परीक्षाओं में जेपीएससी 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और जेपीएसएससी-सीजीएल के साथ-साथ सिविल जज, डिप्टी कलेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट इंजीनियर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स जैसे कई पदों की भर्तियां शामिल हैं.

चार याचिकाओं के माध्यम से राज्य सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं में 11वीं-13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, JSSC-CGL और फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में सफल हुए उम्मीदवार शामिल थे. इन याचिकाओं को अवेधश कुमार, दीपमाला, सोनम कुमारी, सौरभ सिंह और कई दूसरे उम्मीदवारों ने दायर किया था.

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने क्या दी दलील?

उम्मीदवारों का कहना था कि सरकार ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही एकतरफा परीक्षाएं और उसके बाद की नियुक्तियां रद्द कर दीं. इनमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार सिलेक्शन के बाद सर्विस जॉइन कर चुके हैं और सरकार के इस फैसले से उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है. याचिकाकर्ताओं ने अपने बचाव में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का भी हवाला दिया.

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुनवाई के बिना सफल उम्मीदवारों को उनकी नौकरियों से हटाना न्यायसंगत नहीं है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में जगह बनाई. इसके बाद ही उनकी सरकारी पदों पर नियुक्ति हुई है.

JSSC-CGL मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि परीक्षा के नतीजे हाईकोर्ट के पहले दिए गए आदेशों का पालन करते हुए ही जारी किए गए थे. ऐसे में अब सरकार का पूरी परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला सवालों के घेरे में है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी.

