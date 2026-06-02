JoSAA Counselling 2026: आज से खुला रजिस्ट्रेशन पोर्टल, चॉइस फिलिंग का मौका न गंवाएं

JoSAA Counselling 2026: JoSAA काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. उम्मीदवार शाम 5 बजे से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के ठीक बाद चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यहां जानें सारी डिटेल्स...

JoSAA Counselling 2026: जेईई एडवांस्ड के नतीजों के ऐलान के बाद अब जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) की अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जेईई मेन्स और जेईई एडवांस्ड को क्वॉलिफाई करने वाले कैंडिडेट्स अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद चॉइस फिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन और JoSAA 2026 चाइस फिलिंग की आखिरी तारीख 11 जून है. यह पूरी ही प्रक्रिया ऑनलाइन है और कैंडिडेड्टस आज शाम 5 बजे से ऑफिशियल वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रोसेस JoSAA के ऑफिशियल पोर्टल पर शाम 5 बजे से शुरू होगी. देश भर के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें और अपने पसंदीदा इंस्टीट्यूट और कोर्स के डिटेल्स ध्यान से भर लें.

JoSAA Counselling 2026: 121 इंस्टीट्यूट में से किसी एक में मिलेगा एडमिशन का मौका

JoSAA काउंसलिंग 2026 के माध्यम से कुल 121 भागीदार संस्थानों में से किसी एक में एडमिशन पाने का मौका मिल सकता है. इसमें 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, IIEST शिबपुर, 26 IIIT और 40 दूसरे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट शामिल हैं. उम्मीदवारों की रैंक, कैटिगरी, शैक्षणिक योग्यता, सीटों की उपलब्धता और काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान दिए गए विकल्पों के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा. अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में सीटों के आवंटन के 5 रेगुलर राउंड होंगे. इसके साथ ही आईआईटी और एनआईटी+ सिस्टम के अंडर आने वाले इंस्टीट्यूट के लिए काउंसलिंग का एक एक्स्ट्रा राउंड भी होगा.

JoSAA Counselling 2026: AAT कैंडिडेट्स को कैसे मिलेगा एडमिशन?

आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) 2026 पास करने वाले उम्मीदवारों को 7 जून से अपना प्रिफरेंस देने की अनुमति मिलेगी. इससे योग्य उम्मीदवार आईआईटी के आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे.

उम्मीदवार सही फैसला ले सकें, इसके लिए JoSAA 7 जून को रात 8 बजे पहला मॉक सीट अलॉकेशन रिजल्ट जारी करेगा. यह मॉक अलॉकेशन उम्मीदवारों के निर्धारित समय सीमा तक भरे गए विकल्पों के आधार पर तैयार किया जाएगा और संभावित सीट अलॉकेशन रिजल्ट जैसा ही होगा. मॉक अलॉकेशन रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवारों को अपने ऑप्शन को मोडिफाई या रि-अरेंज करने का मौका मिलेगा.

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