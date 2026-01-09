₹1 करोड़ की सैलरी वाली वो नौकरी जिसे कोई नहीं करना चाहता, हजारों वैकेंसी हैं खाली

जहां भारत में अच्छी नौकरियों की कमी को लेकर अक्सर चर्चा होती है, वहीं अमेरिका में कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनमें करोड़ों रुपये की सैलरी मिलने के बावजूद लोग काम करने को तैयार नहीं हैं. जानें आखिर क्या है पूरा मामला

जहां भारत में अच्छी नौकरियों की कमी को लेकर अक्सर चर्चा होती है, वहीं अमेरिका में कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनमें करोड़ों रुपये की सैलरी मिलने के बावजूद लोग काम करने को तैयार नहीं हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इस समय हजारों सिक्स फिगर सैलरी वाली ब्लू कॉलर जॉब्स खाली पड़ी हैं. इसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी युवा हाथ से मेहनत वाले कामों से दूर रहना चाहते हैं.

ऑटोमोटिव सेक्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. जिन कंपनियों ने कभी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रंट लाइन के लिए गाड़ियां बनाने के लिए बड़ी संख्या में वर्कर्स जुटाए थे वही कंपनियां आज स्किल्ड मैनुअल लेबर की भारी कमी से जूझ रही हैं.

फोर्ड में 5,000 मैकेनिक की जरूरत, सैलरी ₹1 करोड़ तक

फोर्ड के CEOजिम फारले के अनुसार कंपनी के पास इस समय करीब 5,000 मैकेनिक पद खाली हैं. इन पदों पर सालाना $120,000 तक की सैलरी मिल सकती है, जो भारतीय करेंसी में करीब 1 करोड़ रुपये के बराबर है. यह अमेरिका की औसत सालाना आय से लगभग दोगुनी है. हालांकि इस काम की एक बड़ी चुनौती यह है कि इसे सीखने में 5 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है. लेकिन जो लोग इस फील्ड में टिके रहते हैं, उन्हें आगे चलकर बेहतरीन पैकेज और जॉब सिक्योरिटी मिलती है.

$160,000 कमाने वाले मैकेनिक की कहानी

ओहियो के रहने वाले 39 साल के टेड हमेल एक सीनियर टेक्नीशियन मास्टर हैं. वे खासतौर पर ट्रांसमिशन रिपेयर में एक्सपर्ट हैं जिसे आधुनिक कारों का सबसे जटिल और शारीरिक रूप से कठिन हिस्सा माना जाता है. उनकी सालाना कमाई करीब $160,000 है. हालांकि इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था. उन्होंने इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा समय लगाया, तब जाकर उनकी कमाई $100,000 के आंकड़े को पार कर पाई.

मैकेनिक बनकर $120,000 या ऑफिस जॉब में $70,000?

ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में एसोसिएट डिग्री रखने वाले हमेल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इंडस्ट्री में हमेशा कहा जाता है कि यहां सिक्स फिगर सैलरी मिल सकती है लेकिन शुरुआत में यह सपना काफी दूर का लगता है. उन्होंने अगस्त 2012 में क्लीवलैंड के पास केंट स्थित Klaben Ford Lincoln में काम शुरू किया था. रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 तक उनकी सालाना कमाई $100,000 से ऊपर नहीं पहुंची थी.

शुरुआती सैलरी कम, लेकिन ग्रोथ तेज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Ford का जॉब सेंटर स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स के लिए लगभग $42,000 सालाना शुरुआती सैलरी का विज्ञापन देता है. दक्षिण-पूर्वी मिशिगन में ऑटो मैकेनिक की शुरुआती सैलरी करीब $43,260 होती है. इस रोल के लिए आमतौर पर 8 साल का अनुभव या अप्रेंटिसशिप जरूरी होती है लेकिन कॉलेज डिग्री अनिवार्य नहीं है. फ्लैट-रेट सिस्टम में काम करने वाले टेक्नीशियन अगर मुश्किल रिपेयर जल्दी और कुशलता से पूरा कर लेते हैं तो उनकी कमाई तेजी से बढ़ती है.

टूल्स, खर्च और शारीरिक जोखिम की वजह से भी कतराते हैं लोग

इस इंडस्ट्री में एंट्री करना महंगा भी हो सकता है. कई बार टेक्नीशियन को अपने खुद के टूल्स खरीदने पड़ते हैं जिनकी कीमत हजारों डॉलर तक होती है. टेड हमेल के पास एक खास टॉर्क रिंच है जिसकी कीमत करीब $800 है और जिसकी फोर्ड को जरूरत होती है. इसके अलावा यह काम शरीर पर भारी पड़ सकता है. चोट लगने की स्थिति में मैकेनिक को महीनों तक काम से दूर रहना पड़ सकता है जिससे उनकी इनकम पर सीधा असर पड़ता है.

ब्लू कॉलर जॉब्स की भारी मांग

जहां हाल के वर्षों में अमेरिका में वॉइट कॉलर जॉब्स में बड़े पैमाने पर छंटनी हुई है, वहीं ब्लू कॉलर और स्किल्ड ट्रेड जॉब्स की मांग लगातार बढ़ रही है. फोर्ब्स के अनुसार साल 2028 से पहले करीब 345,000 नई ट्रेड जॉब्स बनने की उम्मीद है. लेकिन समस्या यह है कि हर 5 स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स के रिटायर होने पर सिर्फ 2 नए लोग इस फील्ड में आते हैं. इस वजह से करीब 10 लाख पद खाली रह जाते हैं.

जैसे-जैसे ज्यादा अमेरिकी कॉलेज डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्ड ट्रेड सेक्टर को भारी नुकसान हो रहा है. अनुमान है कि अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2030 तक 2.1 मिलियन नौकरियां खाली रह सकती हैं.

