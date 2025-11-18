FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे शिवसेना मंत्री, बीजेपी-शिवसेना के बीच नाराजगी की खबरें | दिल्ली ब्लास्ट: हमास की तरह हमले की साजिश कर रहे थे आतंकी, रॉकेट और ड्रोन से हमले की थी प्लानिंग | आतंकी जसीर बिलाल वानी की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, जसीर को लेकर कोर्ट पहुंची NIA

JNVST Admit Card 2025: Navodaya Vidyalaya ने जारी किया छठी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

Navodaya Vidyalaya ने जारी किया छठी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? जानिए शुभ मुहूर्त, पितरों की कृपा के लिए ये खास चीज करें दान

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? जानिए शुभ मुहूर्त, पितरों की कृपा के लिए ये खास चीज करें दान

Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट

पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट

अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान, तुरंत पाने के लिए बस इस एक लिंक पर करना होगा क्लिक

अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान, तुरंत पाने के लिए बस इस एक लिंक पर करना होगा क्लिक

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम

रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

JNVST Admit Card 2025: Navodaya Vidyalaya ने जारी किया छठी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

जवाहर नवोदय समिति में छठी कक्षा में एडमिशन के लिए होने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 18, 2025, 02:10 PM IST

JNVST Admit Card 2025: Navodaya Vidyalaya ने जारी किया छठी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

Navodaya Vidyalaya Admit Card

JNVST Admit Card 2025: जवाहर नवोदय समिति में छठी कक्षा में एडमिशन के लिए होने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जो बच्चे इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके पैरेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट  navodaya.gov.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

JNVST Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिट कार्ड?

- NVS की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद JNVST Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को अपने लॉगइन डिटेल्स एंटर करने होंगे. 
- आपका हॉल टिकट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड करके रख लें.

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें JNVST Admit Card 2026

JNVST 13 दिसंबर को देशभर के एग्जाम सेंटर्स में आयोजित की जाएगी. यह टेस्ट दो घंटों सुबह  11:30 AM से दोपहर 01:30 PM तक होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. इस टेस्ट में कुल 80 सवाल होंगे और मार्किंग 100 नंबरों पर की जाएगी. 

जवाहर नवोदय विद्यालय मार्च 2026 के आखिर तक इस टेस्ट के नतीजे जारी कर सकता है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करने की सलाह दी जाती है.

