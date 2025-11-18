JNVST Admit Card 2025: Navodaya Vidyalaya ने जारी किया छठी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

जवाहर नवोदय समिति में छठी कक्षा में एडमिशन के लिए होने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

JNVST Admit Card 2025: जवाहर नवोदय समिति में छठी कक्षा में एडमिशन के लिए होने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जो बच्चे इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके पैरेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

JNVST Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिट कार्ड?

- NVS की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर मौजूद JNVST Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को अपने लॉगइन डिटेल्स एंटर करने होंगे.

- आपका हॉल टिकट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड करके रख लें.

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें JNVST Admit Card 2026

JNVST 13 दिसंबर को देशभर के एग्जाम सेंटर्स में आयोजित की जाएगी. यह टेस्ट दो घंटों सुबह 11:30 AM से दोपहर 01:30 PM तक होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. इस टेस्ट में कुल 80 सवाल होंगे और मार्किंग 100 नंबरों पर की जाएगी.

जवाहर नवोदय विद्यालय मार्च 2026 के आखिर तक इस टेस्ट के नतीजे जारी कर सकता है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करने की सलाह दी जाती है.

