पहले चरण में बंपर वोटिंग से खुश तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, कहा- लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाई

Rashifal 07 November 2025: सिंह और तुला वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और तुला वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

JNU छात्रसंघ चुनाव नतीजे: एक बार फिर 'लाल सलाम' का दबदबा, अध्यक्ष समेत 4 सीटों पर कब्जा, ABVP का सूपड़ा साफ

JNU छात्रसंघ चुनाव नतीजे: एक बार फिर 'लाल सलाम' का दबदबा, अध्यक्ष समेत 4 सीटों पर कब्जा, ABVP का सूपड़ा साफ

बिहार में 160 सीटों के पार पहुंचना कैसे NDA के लिए है एक टेढ़ी खीर, क्या हैं चुनौतियां?

बिहार में 160 सीटों के पार पहुंचना कैसे NDA के लिए है एक टेढ़ी खीर, क्या हैं चुनौतियां?

PM Kisan 21st Installment: अगर खाते में चाहिए पीएम किसान योजना की ₹2000 की किस्त, आधार से जुड़ा तुरंत कर लें ये काम

PM Kisan 21st Installment: अगर खाते में चाहिए पीएम किसान योजना की ₹2000 की किस्त, आधार से जुड़ा तुरंत कर लें ये काम

टैक्सी ड्राइवर के काम आया रिस्क, इस बिजनेस से बना डाली 20 करोड़ से भी ज्यादा रुपये की कंपनी

टैक्सी ड्राइवर के काम आया रिस्क, इस बिजनेस से बना डाली 20 करोड़ से भी ज्यादा रुपये की कंपनी

Best E-Bike For Women: महिलाओं के लिए परफेक्ट, 65000 से कम कीमत में घर ले आएं ये पावरफुल ई-स्कूटर

Best E-Bike For Women: महिलाओं के लिए परफेक्ट, 65000 से कम कीमत में घर ले आएं ये पावरफुल ई-स्कूटर

Home

एजुकेशन

JNU छात्रसंघ चुनाव नतीजे: एक बार फिर 'लाल सलाम' का दबदबा, अध्यक्ष समेत 4 सीटों पर कब्जा, ABVP का सूपड़ा साफ

JNUSU Election Results 2025: अदिति मिश्रा जेएनयू की नई प्रेसिडेंट बनी हैं. वहीं, के. गोपिका ने उपाध्यक्ष, सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी पद पर विजयी हुए हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 06, 2025, 09:18 PM IST

JNU छात्रसंघ चुनाव नतीजे: एक बार फिर 'लाल सलाम' का दबदबा, अध्यक्ष समेत 4 सीटों पर कब्जा, ABVP का सूपड़ा साफ

JNUSU Election Results 2025

जवाहलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU Election Results 2025) छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं. लेफ्ट यूनाइटेड ने एक बार फिर बाजी मारते हुए सभी चारों पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रटरी पर जीत हासिल की है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) एक बार फिर लेफ्ट के किले को ढहाने में नाकाम रही. वह खाता भी नहीं खोल सकी.

लेफ्ट की अदिति मिश्रा नई प्रेसिडेंट बनी हैं. वहीं, के. गोपिका ने उपाध्यक्ष, सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी और दानिश अली ने जॉइंट सेक्रटरी का चुनाव जीता है. पिछली बार एक पद को छोड़कर सभी पदों पर लेफ्ट ने जीत हासिल की थी. लेकिन इस बार ABVP पूरा सूपड़ा साफ कर दिया.

कौन कितने वोटों से जीता?
अध्यक्ष पद

  • अदिति मिश्रा (लेफ्ट): 1,861
  • विकास पटेल (ABVP): 1,447

उपाध्यक्ष पद

  • के. गोपिका (लेफ्ट): 2,966
  • तान्या कुमारी (ABVP): 1,730

जनरल सेक्रेटरी पद

  • सुनील यादव (लेफ्ट): 1,915
  • राजेश्वर कांत दुबे (ABVP): 1,841

जॉइंट सेक्रटरी पद

  • दानिश अली (लेफ्ट): 1,991
  • अनुज दमारा (ABVP): 1,762

बता दें कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए 4 नवंबर 2025 को मतदान हुआ था. इस बार दो सत्रों सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान हुआ. कुल 67% वोट डाले गए.

