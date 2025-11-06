JNU छात्रसंघ चुनाव नतीजे: एक बार फिर 'लाल सलाम' का दबदबा, अध्यक्ष समेत 4 सीटों पर कब्जा, ABVP का सूपड़ा साफ

एजुकेशन
JNUSU Election Results 2025: अदिति मिश्रा जेएनयू की नई प्रेसिडेंट बनी हैं. वहीं, के. गोपिका ने उपाध्यक्ष, सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी पद पर विजयी हुए हैं.
जवाहलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU Election Results 2025) छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं. लेफ्ट यूनाइटेड ने एक बार फिर बाजी मारते हुए सभी चारों पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रटरी पर जीत हासिल की है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) एक बार फिर लेफ्ट के किले को ढहाने में नाकाम रही. वह खाता भी नहीं खोल सकी.
लेफ्ट की अदिति मिश्रा नई प्रेसिडेंट बनी हैं. वहीं, के. गोपिका ने उपाध्यक्ष, सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी और दानिश अली ने जॉइंट सेक्रटरी का चुनाव जीता है. पिछली बार एक पद को छोड़कर सभी पदों पर लेफ्ट ने जीत हासिल की थी. लेकिन इस बार ABVP पूरा सूपड़ा साफ कर दिया.
कौन कितने वोटों से जीता?
अध्यक्ष पद
उपाध्यक्ष पद
जनरल सेक्रेटरी पद
जॉइंट सेक्रटरी पद
बता दें कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए 4 नवंबर 2025 को मतदान हुआ था. इस बार दो सत्रों सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान हुआ. कुल 67% वोट डाले गए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से