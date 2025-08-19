Add DNA as a Preferred Source
PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट

PCB ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, बाबर-रिजवान का डिमोशन; ग्रेड-ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं

Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर

कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?

Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी

Asia Cup 2025 के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, RCB के इस खिलाड़ी को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

आ गया ChatGPT का भी बाप, यूज करने के लिए करना होगा बस ये एक काम; यहां देखें पूरी डिटेल्स

बना दिया रिकॉर्ड! 4 दिन में बिक गए 5 लाख से ज्यादा FasTAG Annual Pass, NHAI ने दिया अपडेट

MDSU Result 2025: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के BA पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, mdsuexam.org पर ऐसे करें चेक

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख

JKSSB JE Admit Card 2025: जेकेएसएसबी जेई का एडमिट कार्ड जारी, jkssb.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

JKSSB ने जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इन डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

जया पाण्डेय

Updated : Aug 19, 2025, 12:49 PM IST

JKSSB JE Admit Card 2025: जेकेएसएसबी जेई का एडमिट कार्ड जारी, jkssb.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

JKSSB JE Admit Card 2025

JKSSB JE Admit Card 2025: जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in से JKSSB JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं.

इस पद के लिए लिखित परीक्षा 24 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी. जूनियर इंजीनियर सिविल स्ट्रीम के लिए एडमिट कार्ड 25 अगस्त 2025 को शाम 4:00 बजे जारी किया जाएगा और परीक्षा 31 अगस्त 2025 को होगी. जेकेएसएसबी जेई परीक्षा 2025 विभिन्न केंद्रों पर कई सत्रों में आयोजित की जाएगी. बोर्ड ने उम्मीदवारों को परीक्षा के निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले रिपोर्ट करने की सलाह दी है.

JKSSB JE Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपना जेकेएसएसबी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.
- होम पेज पर Latest Update सेक्शन के अंतर्गत Download admit card for Written Examination for recruitment to the post of Junior Engineer के लिंक पर क्लिक करें.
- अपने एप्लीकेशन डिटेल्स एंटर करें और लॉग इन करें. 
- आपका एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

JKSSB JE Admit Card 2025 का डायरेक्ट लिंक

JKSSB JE Admit Card 2025: उम्मीदवारों के लिए अहम निर्देश

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डिटेल्स सही हैं और आवेदन प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी से मेल खाते हैं. किसी भी गलती की स्थिति में उन्हें तुरंत बोर्ड से संपर्क करना चाहिए. JKSSB JE एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा हॉल में एंट्री के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है और उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना जरूरी है.

