JKSSB JE Admit Card 2025: जेकेएसएसबी जेई का एडमिट कार्ड जारी, jkssb.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

JKSSB ने जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इन डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...
JKSSB JE Admit Card 2025: जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in से JKSSB JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं.
इस पद के लिए लिखित परीक्षा 24 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी. जूनियर इंजीनियर सिविल स्ट्रीम के लिए एडमिट कार्ड 25 अगस्त 2025 को शाम 4:00 बजे जारी किया जाएगा और परीक्षा 31 अगस्त 2025 को होगी. जेकेएसएसबी जेई परीक्षा 2025 विभिन्न केंद्रों पर कई सत्रों में आयोजित की जाएगी. बोर्ड ने उम्मीदवारों को परीक्षा के निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले रिपोर्ट करने की सलाह दी है.
उम्मीदवार अपना जेकेएसएसबी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.
- होम पेज पर Latest Update सेक्शन के अंतर्गत Download admit card for Written Examination for recruitment to the post of Junior Engineer के लिंक पर क्लिक करें.
- अपने एप्लीकेशन डिटेल्स एंटर करें और लॉग इन करें.
- आपका एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.
JKSSB JE Admit Card 2025 का डायरेक्ट लिंक
उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डिटेल्स सही हैं और आवेदन प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी से मेल खाते हैं. किसी भी गलती की स्थिति में उन्हें तुरंत बोर्ड से संपर्क करना चाहिए. JKSSB JE एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा हॉल में एंट्री के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है और उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना जरूरी है.
