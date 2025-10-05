Add DNA as a Preferred Source
एजुकेशन

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी की कक्षा 10 की डेट शीट, जानें कब होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने JKBOSE कक्षा 10वीं के रेगुलर एग्जाम की डेटशीट 2025 जारी कर दी है. यहां चेक करें किस दिन होगी किस सब्जेक्ट की परीक्षा...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 05, 2025, 01:12 PM IST

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी की कक्षा 10 की डेट शीट, जानें कब होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम

JKBOSE Class 10 Datesheet 2025

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने JKBOSE कक्षा 10वीं की डेटशीट 2025 जारी कर दी है. यह डेटशीट कारगिल ज़िले सहित कश्मीर प्रांत के वार्षिक नियमित (अक्टूबर-नवंबर) सत्र 2025 के लिए जारी की गई है. स्टूडेंट्स JKBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर टाइम टेबल चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार 10वीं की परीक्षा 3 नवंबर से शुरू होगी और 27 नवंबर 2025 को खत्म होगी. परीक्षा गणित के पेपर से शुरू होगी और पेंटिंग/कला और ड्राइंग पेपर के साथ खत्म होगी.

यह भी पढ़ें- CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: कैसे डाउनलोड करें?

जम्मू-कश्मीर 10वीं की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1. जेकेबीओएसई की ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध JKBOSE 10th Date Sheet 2025 लिंक पर क्लिक करें.
3. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार परीक्षा की तारीख चेक कर सकते हैं.
4. पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड करें और आगे की जरूरत के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

यहां चेक करें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम-
JKbose date sheet.jpg

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार JKBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं.

