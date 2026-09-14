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एक बच्ची की पढ़ाई के लिए रोज 5KM पैदल जंगल पार करते हैं ये शिक्षक, पूरी कहानी जान जज्बे को करेंगे सलाम

आज हम आपको उस सरकारी शिक्षक की कहानी बताएंगे जिनका पढ़ाने का जुनून ऐसा है कि सिर्फ एक बच्ची का जीवन संवारने के लिए वह 5 किलोमीटर जंगल पार करके जिला परिषद स्कूल पहुंचते हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 14, 2026, 01:34 PM IST

एक बच्ची की पढ़ाई के लिए रोज 5KM पैदल जंगल पार करते हैं ये शिक्षक, पूरी कहानी जान जज्बे को करेंगे सलाम

Jivan Mithari की कहानी. (Image Credit: PTI)

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पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का मशहूर विचार है कि एक अच्छी किताब सौ अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक एक पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है. जीवन मिथारी की कहानी भी शिक्षा जगत में एक उम्मीद की लौ जलाती है. उनका पढ़ाने का जज्बा कुछ ऐसा है कि वह सिर्फ एक बच्चे के लिए 5 किलोमीटर जंगल पार करते हैं. यह जंगल भी गौर और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों से भरा पड़ा है. लेकिन एक बच्ची की जिंदगी बनाने के लिए वह रोज अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं.

पांच किलोमीटर जंगल पार कर बच्ची को पढ़ाने जाते हैं जीवन

55 साल के मिथारी 1 या दो साल से नहीं बल्कि बीते 13 साल से सिंधुदुर्ग की सीमा पर लगे गगनबावाड़ा तालुका के कावलटेक धनगरवाड़ा नाम के छोटे से गांव के जिला परिषद स्कूल तक पहुंचने के लिए हर दिन पांच किलोमीटर पैदल चलते हैं क्योंकि इस बस्ती में न तो वाहन के लायक सड़क है और न ही यहां बिजली है. इस शिक्षक ने किसी सजा के तौर पर यह पोस्टिंग नहीं पाई है बल्कि इस जिंदगी को उन्होंने खुद चुना है. 

साल 2013 से पहले वह कोल्हापुर जिले के प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे. अपने इस पद का इस्तेमाल करके वह आसानी से कोई सुविधाजनक पोस्टिंग पा सकते थे लेकिन साथी शिक्षकों की एक बात उनके दिल पर लगी कि कैसे उनके जैसे प्रभावशाली लोग अपने संपर्क का इस्तेमाल करके बढ़िया पोस्टिंग पा जाते हैं जबकि दूसरे शिक्षकों को मुश्किल स्कूलों में काम करना पड़ता है. इस घटना के बाद जीवन ने खुद अपने ट्रांसफर की मांग की. 

सिर्फ एक बच्ची के लिए क्यों चल रहा है यह स्कूल?

उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि शुरुआत में बच्चों की संख्या कम नहीं थी लेकिन काम की तलाश में लोगों के पलायन की वजह से इस बस्ती में लोगों की संख्या धीरे-धीरे कम होती गई और स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या में भी गिरावट आई. आज उनके स्कूल में सिर्फ आधिकारिक रूप से एक ही बच्ची पढ़ती है. स्वरा बोडाके नाम की यह बच्ची तीसरी कक्षा की छात्रा है. स्वरा के साथ उसकी छोटी बहन भी स्कूल आती है क्योंकि गांव में कोई आंगनबाड़ी भी नहीं है. अगले साल यह बच्ची स्कूल की पहली कक्षा में एडमिशन लेगी जिससे स्कूल में बच्चों की संख्या दोगुनी हो जाएगी. 

भले ही इस स्कूल में सिर्फ डेढ़ बच्चे ही पढ़ रहे हैं लेकिन जीवन का कहना है कि उन्हें बच्चों की कम संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना काम जारी रखना है. जंगल की सबसे डरावनी बात यह है कि यहां बड़ी संख्या में गौर और तेंदुआ रहते हैं और अक्सर वे रास्तों पर भी दिखाई देते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं. लेकिन समय के साथ मैंने जीना सीख लिया है. 

रिटायर होने से पहले क्या है जीवन मिथारी की ख्वाहिश?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक बच्चे के लिए यह स्कूल क्यों चल रहा है. इसका जवाब भी खुद जीवन ने ही दिया. उन्होंने बताया कि इस गांव के बच्चों के लिए दूसरा वैकल्पिक स्कूल धुंडावाडे में है. इस स्कूल में पहुंचने के लिए उन्हें हर दिन 11 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा और 6 से 9 साल तक के छोटे बच्चों के लिए यह आसान नहीं है. खासकर मानसून के महीने में तो यह असंभव बात है. 

जीवन मिथारी साल 2029 में रिटायर हो जाएंगे और उनका इस स्कूल में 16 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. वह चाहते हैं कि तब तक स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी बन जाए क्योंकि कई बार जंगली जानवर बस्ती के बहुत करीब आ जाते हैं. इतनी मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हुए भी उनकी मुस्कुराहट कम नहीं होती. वह कहते हैं कि उनका काम रोजाना की सैर की तरह एक फिटनेस रूटीन बन गया है. उनकी कहानी यह दिखाती है कि देश में ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि कई लोग चुपचाप समाज को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं. 

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